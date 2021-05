Bernal-Evenepoel: ca sera sans merci!

Images incroyables hier lors de la 10e étape du Giro, je ne me rappelle pas d’avoir vu ça sur un grand tour. Payez-vous les images, ça vaut vraiment la peine (ça commence à 1min47 du résumé de l’étape ci-bas).

Bernal et Evenepoel qui sprintent à fond sur un sprint bonif (en temps, d’où l’intérêt bien sûr, n’étant tous deux séparés que de quelques secondes au général) au km 121 de l’étape, on croyait rêver. Tout cela pour un gain potentiel de quelques secondes dérisoires lorsqu’on songe que samedi, ca se jouera sur le Zoncolan.

Je suppose que c’est ca, le cyclisme moderne et c’est tant mieux car le spectacle était autant inattendu que captivant.

Normalement, sur une telle étape « de transition », les principaux leaders en profitent pour se refaire une santé en prévision de la montagne à venir.

Et bien non.

Et le tout était probablement prémédité chez Ineos puisque c’est nul autre que Ganna, le dragster italien, qui amène Bernal à quelques hectomètres du sprint. Il amène tellement fort qu’il créé un trou avec Evenepoel, dont l’équipe le lâche au même moment, plus personne ne pouvant l’aider à ce niveau de puissance. Remco a dû parler au WolfPack hier soir: focus les boys.

Mais retour à l’action hier, Remco ramène solo, incroyable. Dans le vent.

Il rentre sur Ganna et Bernal, et poursuit son effort, doublant les deux coureurs Ineos. Ganna s’écarte, Bernal agonise dans la roue d’Evenepoel, ne peut plus se lever alors que Remco en remet une couche et lance son sprint en danseuse.

Manque de chance, Remco avait scotché derrière lui un autre coureur Ineos, Narvaez. Ce dernier a été très lucide et un parfait équipier, débordant Remco dans les tous derniers mètres pour aller le priver du meilleur bonus en temps sur la ligne.

Bien joué Ineos: à défaut que Bernal puisse rafler la mise, autant que ce soit un de ses équipiers qui prive Remco du pactole.

Ouf. Belle phase de course.

On ne se fera pas de cadeau ça c’est clair entre Bernal et Evenepoel. Les deux veulent le titre, et le veulent vraiment.

La puissance de Remco sur cette phase de course était impressionnante. Pouvoir se lever ainsi de la selle pour lancer un sprint après un effort titanesque pour boucher solo un trou sur le duo Ganna-Bernal, il faut le faire.

Bernal, lui, tente bien de se lever pour lancer son sprint, mais se rassoit aussitôt, probablement les jambes asphyxiées par les lactates.

Aujourd’hui, repos.

Mercredi, une belle étape en Toscane sur les Strade Bianchi.

Et samedi, le grand test: Zoncolan.

Ce Giro me plait de plus en plus!

