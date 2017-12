Affaire Froome: des éléments troublants

Difficile d‘échapper à la bombe aujourd’hui dans le milieu du cyclisme: Chris Froome a été contrôlé positif au salbutamol à l’issue de la 18e étape du Tour d’Espagne en septembre dernier.

L‘échantillon B a confirmé ce que l‘échantillon A révélait: une dose de salbutamol chez Chris Froome deux fois supérieure à la limite autorisée.

Le salbutamol! Une substance pas claire: autorisée lorsque prise par inhalation, à certaines doses et sous autorisation d’usage thérapeutique (AUT). Une substance interdite à certaines concentrations, et lorsque prise en injection ou par suppositoire. Chris Froome bénéficie donc d’un doute, celui qu’il ne faisait que traiter son asthme à l’aide d’une pompe, asthme qui est d’ailleurs connu depuis des années. Il pourra certainement évoquer, dans sa défense, la déshydration comme facteur de concentration du salbutamol dans son organisme.

Le cas aurait été tellement plus simple si la substance trouvée avait été de l’EPO, des hormones de croissance ou de la testostérone! Là, on va en avoir pour des mois d’attente pour en arriver à un verdict de culpabilité ou non. Rappelons que Diego Ulissi a été trouvé positif et sanctionné au salbutamol en 2014, donc Chris Froome n’est pas forcément à l’abri d’une suspension, voire de se faire retirer son titre à la Vuelta.

Chose certaine, toute cette histoire ne me surprend pas: on savait depuis notamment les révélations de Fancy Bears que l‘équipe Sky fleutrait depuis un moment déjà avec les limites des AUT, bien pratiques pour se doper légalement. Rappelons que Bradley Wiggins a été lui aussi écorché au cours des derniers mois sur ce point…

Ce qui me surprend, c’est le timing: l’UCI a été saisie du dossier au moment précis (le jour même!) où le Français David Lappartient succédait au Britannique Brian Cookson à la tête de l’organisme!

Comme si, à quelque part, le laboratoire n’aurait pas eu confiance en Cookson pour traiter de l’affaire, et aurait attendu que Lappartient arrive en poste…

Cela soulève légitimement la question de la protection dont bénéficient peut-être certaines équipes “de premier plan” dans le cyclisme. On sait depuis l’Affaire Lance Armstrong que la complaisance existe très probablement, ce dernier ayant assurément bénéficié, à quelques occasions, de la clémence d’Hein Verbruggen à l‘époque à la tête de l’UCI.

Que voulez-vous, il vient un moment où certains champions deviennent tellement importants pour l’image et le business d’un sport qu’il faut les protéger. Outre Chris Froome, on peut penser que Peter Sagan est de cette trempe… Chose certaine, Sky comme sponsor est très impliqué avec la Fédé britannique de cyclisme depuis des années, et le cyclisme britannique a collectionné les médailles et titres au cours des dix dernières années…

Drôle de timing également pour l‘équipe Sky, comme si on cherchait à la déstabiliser depuis des mois. Ce fut l’affaire Wiggins, les doutes sur Froome et maintenant, un contrôle positif officiel. L‘équipe britannique est certainement l’objet d’une attention particulière, Froome ne parvenant pas à convaincre tant ses performances sportives semblent artificielles, ni Brailsford d’ailleurs en tant que manager d’une équipe souvent trop dominante (rappelez-vous le Tour cette année, avec les Henao, Kwiatlowski, Landa, Nieve…

Le plus triste dans tout ca, c’est les dommages à l’image du cyclisme: la nouvelle est partout dans les médias, même au Québec en ce temps-ci de l’année: c’est dire!

Déjà, au bureau, mes collègues qui ne connaissent pourtant rien au vélo me parlent des cyclistes “tous dopés, inévitablement”. Que “ca ne changera jamais”. On me demande même comment je fais pour encore m’intéresser à ce sport.

Des grands malades, ces cyclistes pros!