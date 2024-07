Tarling, ce phénomène

Il a 20 ans et pourrait devenir, demain, champion olympique du contre-la-montre sur le circuit de 33km de Paris.

Joshua Tarling est en effet sous-estimé selon moi dans les pronostics que l’on voit partout actuellement à propos de l’épreuve demain.

Selon ces pronostics, l’archi-favori est Remco Evenepoel, mais de l’avis de l’intéressé lui-même, la fatigue du Tour se fait ressentir. Si Pogi fumait la pipe sur les routes du Tour, c’est vrai que Remco a dû s’arracher à plusieurs reprises pour conserver sa 3e place du général.

L’autre épouvantail, c’est Filippo Ganna, recordman de l’heure en titre. Machine à rouler, grand et costaud, le circuit de Paris lui convient bien, même dans ses parties techniques.

Ganna et Evenepoel, podium certainement, mais attention à Tarling. Le parcours très roulant de Paris convient parfaitement à ces trois bestiaux. Ganna et Tarling feront parler la puissance brute, et Remco sera à 100 watts de moins mais à la même vitesse grâce à un aérodynamisme presque parfait.

Ca sera surtout intéressant de voir à l’oeuvre les coureurs sortant du Tour, et ceux qui étaient à la maison en juillet, comme justement Ganna et Tarling. Tous deux sont frais, et avec les techniques modernes d’entrainement, on peut débarquer sans compétition le jour J et être très performant.

Ganna a couru régulièrement jusqu’ici, enchainant Giro et début juillet, le Tour d’Autriche où il a remporté une étape.

Tarling n’a pas couru à ma connaissance depuis les Championnats nationaux de Grande-Bretagne fin juin, où il a remporté le chrono.

Les autres favoris, Gee compris

Quelques autres coureurs se disputeront une place dans les 5 premiers: Wout Van Aert, mais je n’y crois pas trop ni lui non plus d’ailleurs, Luke Plapp bien sûr, Stefan Kung lui aussi sur le Tour, et les deux coureurs américains Brandon McNulty et Magnus Sheffield.

À surveiller car ancien pistard et souvent titré dans l’épreuve de la poursuite par équipe, le Canadien Derek Gee, 9e du Tour. À l’aise dans les chronos, je pense que si une belle surprise survient demain, ca sera de son côté. Il faut y croire! Gee sera derrière les Evenepoel, Ganna ou Tarling, mais il peut être devant tous les autres.

