Rare visite de l’usine Campagnolo

Le 11 décembre 2025

C’est rare que Campagnolo ouvre ses portes au monde du cyclisme pour une visite de son usine de Vicence. Elle l’a récemment fait pour TopVélo, et ca donne un petit vidéo passionnant où l’on peut mesurer tout le sérieux de la compagnie italienne, notamment à propos du contrôle de la qualité. À ne pas manquer!

Par ailleurs, il existe en effet des problèmes de spam sur ce site, et ce depuis environ un an. Le site est en refonte, mais cette refonte avance moins vite que souhaité étant donné une charge de travail stratosphérique. À un moment donné, je dois choisir où je concentre mes énergies, et l’entrainement sportif est une activité que je ne veux pas couper non plus.

Bref, espérons qu’en 2026 un new look pour La Flamme Rouge verra le jour, et la résolution des enjeux actuels de spam. Pour l’heure, merci de votre patience et je nettoie aussi souvent que je le peux!

  1. Yvon

    Sommes de tout cœur avec toi, la facilité de compliquer la vie des autres est impressionnante et insupportable. Bon courage.

