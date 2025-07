Quelle fin de Tour hier dans Paris!

Spectaculaires, les images donnaient la chair de poule au passage des coureurs dans la montée de la rue Lepic. On sentait l’énergie de la foule même à la télé.

Et quelle course, et quel vainqueur!

Wout Van Aert s’est offert hier sans vergogne un certain Tadej Pogacar, lâché « à la pédale » dans la dernière ascension de la Butte Montmartre.

Je ne connais pas beaucoup de coureurs pro qui peuvent dire qu’ils ont lâché le cador slovène à la régulière. Wout l’a fait, pour signer là un très beau succès personnel, et finir avec une belle touche le Tour des Visma-Lease a Bike, souvent en manque de réussite sur ce Tour.

Je n’ose imaginer les watts qu’a dû sortir Van Aert pour décrocher Pogacar hier, ca devait être monstrueux.

Surtout, Wout a bien manoeuvré tactiquement, laissant les autres – dont Tadej – se dévoiler sur les premiers tours. Wout a été patient, pour ne porter qu’une seule attaque, la bonne, et c’était plié. Très bien joué sur le plan tactique selon moi.

Après avoir décroché tout le monde, il ne lui restait plus qu’à faire ce qu’il sait très bien faire, rouler à fond, pour rallier la ligne.

Gagner en solo sur les Champs Élysées, peu de coureurs ont accompli cet exploit dans l’histoire du vélo.

Grandiose Van Aert, et après les derniers mois souvent frustrant pour lui, c’est une victoire qui en vaut 10. Il sera intéressant de voir la suite de sa saison.

Ennuyeux, ce Tour?

À l’heure du bilan, un petit parfum d’ennui se dégage de ce Tour de France.

Pogacar a rapidement prouvé qu’il était intouchable, dès le premier chrono en fait, et a assumé la course dans les Pyrénées. Après, c’était plié et même Tadej Pogacar lui-même a semblé s’emmerder sur cette épreuve, montrant des signes de lassitude et de vouloir « en finir au plus vite » dans les dernières étapes.

Je reste convaincu qu’il pouvait gagner plus, le Ventoux notamment, comme l’étape de La Plagne. Mais ca devenait peut-être gênant pour lui et son équipe…

Je suppose que ce matin, les organisateurs du Tour se posent la question: comment proposer un parcours qui permette de conserver le suspense avec un tel coureur au départ?!

Partager