Si la Gatineau Loppet est le plus grand événement de ski de fond au Canada, la Classique Alex Harvey clôture de bien belle façon la saison chaque année, une semaine après le beau 20km skate du Parc de la Mauricie.

La Classique Alex Harvey a en effet un petit « je ne sais quoi » qui rend l’expérience tellement agréable!

Les « race trails » du Mont Sainte-Anne peut-être, ou la présence de tous(tes) les meilleurs(es) fondeurs(euses) du Canada, Antoine Cyr, Olivier Léveillé, Catherine Steward-Jones et Lyliane Gagnon en tête.

Samedi dernier, Antoine n’a pas manqué l’occasion de rappeler qu’il est actuellement le #1 au pays, remportant le 50km devant ses coéquipiers du CNEPH et un excellent Alex Harvey finalement 5e, à quelques secondes seulement. Le meilleur fondeur de l’histoire du Canada est encore sacrément en forme!

Pour Antoine Cyr, cela clôture une saison solide, ponctuée de résultats constants et d’une belle 4e place au sprint à Drammen il y a un mois. Au pied d’un premier podium en Coupe du Monde! Antoine termine également 10e du classement général de la Coupe du Monde 2023-2024, voilà qui situe le niveau qui est le sien aujourd’hui. Ces résultats lui donneront confiance pour la suite, et seront propices à passer un été serein sachant que cette dernière saison servira assurément de tremplin pour la suite.

Outre Cyr, l’équipe canadienne a connu une excellente saison, avec parfois des résultats inattendus, par exemple le titre de championne du monde de Sonjaa Schmidt en sprint U23 lors des Mondiaux de Planica.

L’équipe canadienne ajoutait un autre titre lors de ces mêmes Mondiaux sur le relais mixte, notamment grâce à un dernier tronçon d’une Liliane Gagnon en feu. Électrisant!

Cette même Liliane Gagnon s’offrait un top-10 (9e) en Coupe du Monde sur le 20km skate de Goms en Suisse. Visiblement en nette progression, la jeune athlète de la région de Québec est la relève du ski de fond canadien, avec Schmidt et… Samuel Picard. Ce dernier, un vrai guerrier dur au mal, a connu toute une saison nationale, et à seulement 18 ans il incarne déjà de beaux espoirs pour les prochaines années.

Les doutes de la saison sont du côté de Catherine Steward-Jones et Olivier Léveillé, deux skieurs bourrés de talent mais qui ont connu une saison en demi-teinte. Dans leur cas, ils pourront compter sur le CNEPH et leurs excellents entraineurs pour remettre tout à plat au cours des prochaines semaines, tirer les leçons de ce qui a bien et moins bien fonctionné au cours des 12 derniers mois, et repartir en vue de la prochaine saison.

Quoi qu’il en soit, avec les succès des fondeurs américains en Coupe du Monde, Jessie Diggins et Gus Schumacher en tête, c’est tout le ski de fond nord-américain qui est sur une bonne lancée actuellement, alors qu’en Norvège c’est crise sur crise derrière l’épouvantail Klaebo, meilleur fondeur au monde. Les audiences télé sont en chute, les sponsors débarquent, le calendrier se voit chamboulé dans le mauvais sens, l’absence des fondeurs russes engendre une perte d’intérêt, etc.

Malgré tout, on a déjà hâte à la prochaine saison! En attendant, ce sera retour sur les skis-roue pour tout le monde d’ici peu.

