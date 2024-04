Tant chez Shimano que chez Sram, les trimestres avec un chiffre d’affaire à la baisse s’enchainent depuis un moment déjà, disons mi-2023.

L’industrie du vélo s’essouffle-t-elle?

C’est probable oui.

D’une part, il semble que les inventaires sont très élevés partout, donc les invendus. Si les prix n’ont pas baissé beaucoup jusqu’ici, à terme ces stocks importants devraient avoir un effet à la baisse sur les prix.

D’autre part, il est clair que l’arrivée des freins à disque a été un fort vecteur de vente dans le vélo depuis 6 ou 7 ans. Or, la transition tire très probablement à sa fin, entrainant probablement une demande moindre pour les vélos et les composantes.

Plusieurs « stop ride » ont également été émis depuis quelques années, notamment du côté de Shimano et Canyon. Cela peut avoir un effet négatif sur la vigueur du marché pour ces marques, la confiance du public pouvant être ébranlée dans ces circonstances.

Enfin, il est clair que les pressions inflationnistes en vigueur depuis 18 mois réduisent les marges de manoeuvre de nombreux ménages de par le monde. Avec le prix du logement et des prêts hypothécaires, de l’essence, des aliments qui ont augmenté significativement depuis 18 mois, il est aujourd’hui moins facile de dégager 15,000$ pour l’achat d’un vélo haut de gamme, voire même 6,000$ pour l’achat d’un vélo de gamme intermédiaire, que ce soit pour un premier achat ou pour le renouvellement d’un vélo.

Pas impossible non plus que le vélo se soit beaucoup démocratisé depuis une dizaine d’année, et qu’on arrive à une certaine saturation du marché, qui n’est tout de même pas infini, en dépit de la croissance démographique qui, elle-aussi, s’essouffle dans de nombreux pays (mais pas le Canada).

Pour survivre et conserver les parts de marché dans ce monde ultra-compétitif, je suppose qu’il n’y a pas 36 solutions: miser sur le WorldTour et des ambassadeurs comme Mathieu, Tadej, Nino ou Demi et innover, toujours innover, question de continuer d’attirer le client. Mais l’innovation effrénée a un prix, notamment du côté du contrôle de qualité; pas sûr que le client s’y retrouve toujours.

Tout ce contexte explique peut-être la stratégie mise de l’avant par certaines compagnies nichées, absentes du WorldTour mais tirant leur épingle du jeu, quitte à produire en (très) petit volume. Je pense à des compagnies comme CarbonTI, voire Campagnolo qui a délaissé le WorldTour pour la première fois cette année, et qui semble miser désormais davantage sur l’offre de produits de luxe digne d’orfèvrerie que de production de masse, grand public et à prix abordables. Ca pourrait être une bonne stratégie, avec un marketing qui va avec bien entendu.

Les prochains mois seront intéressants dans ce registre, surtout si des pressions baissières devaient se faire sentir sur les prix. En ce sens, et du pur point de vue « client », ce n’est peut-être pas encore le bon moment pour acheter.

Partager