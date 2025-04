Le Tour de l’actualité

Sur fond de Liège-Bastogne-Liège, petit tour de l’actualité, ca fait une mèche.

1 – La Doyenne.

L’intérêt dimanche ne repose pas sur qui s’imposera, mais bien sur l’endroit où l’attaque sera portée.

Pour les favoris, c’est très simple, ils sont deux: Pogi et Remco. Le reste se battra pour des accessits.

Non, la question est plutôt de savoir à quel endroit Pogi ou Remco mettront en route.

D’ordinaire, c’est la Redoute qui sert de tremplin à la victoire finale. Nombre de vainqueurs y ont construit leur succès, même ces dernières années.

Pogi, tout particulièrement, ose attaquer de plus loin, parfois bien avant l’entrée dans les 50 derniers kilomètres.

Du coup, voudra-t-il surprendre son monde en partant dès Stockeu, la Haute Levée ou encore le col du Rosier dimanche?

L’intérêt de la course sera là.

Le beau temps est attendu dimanche, ca sera donc une sélection vers l’avant.

Chose certaine, Remco comme Pogi auront intérêt à se marquer à la culotte. Remco a l’avantage se savoir rouler, Pogi de savoir grimper. Chacun peut rattraper un coup de retard, mais pas plusieurs.

2 – La Flèche.

Victoire presque « mécanique » de Pogi qui a accéléré dans le Mur de Huy en restant assis sur sa selle. Commentaire de Jalabert « les autres ne seront même pas sur la photo en haut ». Elle était bonne la blague! (mais on rit jaune)

Soulignons quand même une prestation extraordinaire de Kevin Vauquelin, excellent 2e pour Arkea B&B Hôtels devant un Pidcock retrouvé. L’Anglais pourrait être le 3e homme sur le podium ce dimanche à Liège.

Vauquelin devant Remco en haut de Huy, je n’aurais pas parié là-dessus au départ mercredi matin dernier.

3 – Retour sur Roubaix.

Encore eux et les autres (coureurs). Je ne trouve rien à ajouter de plus, sinon ma surprise sans cesse renouvelée de voir que quelques coureurs seulement (en gros, trois!) gagnent à peu près tout en ce moment.

Du jamais vu en cyclisme!

4 – Derek Gee.

Le coureur canadien est en préparation finale pour le Giro, et sa prestation actuelle sur le Tour des Alpes a de quoi rassurer tout le monde quant à sa condition physique.

Excellent 2e de l’étape hier, il pointe également en 3e place du général, avec une seule étape à parcourir aujourd’hui. Ca grimpe, le Tour des Alpes!

Rappelons que Derek Gee s’était révélé aux yeux de beaucoup lors du Giro 2023, où il avait brillé de mille feux.

La suite sera intéressante; le Giro s’élance le 9 mai prochain de l’Albanie.

5 – Bernard Hinault.

Autant je respecte le champion cycliste qu’il a été, autant je le trouve d’une arrogance et d’une suffisance insupportables en entrevue depuis quelques années. Ses dernières entrevues récentes à l’occasion du dévoilement du parcours des Mondiaux 2027 en Haute Savoie – la côte de Domancy! – sont pires encore! Ca manque de classe.

6 – Paul Seixas.

Comme plusieurs d’entre vous, je suis assez renversé des performances récentes du très jeune coureur pro Paul Seixas, un Français évoluant chez Decathlon-AG2R-La Mondiale.

18 ans seulement! 18 ans…

Sacré grimpeur, sacré rouleur, sacré coureur de cyclo-cross, il vient de terminer sur le podium de deux étapes du Tour des Alpes, avec juste avant une 2e place sur Paris-Camembert.

L’an dernier sacré champion du monde junior – junior – sur le chrono, champion de France en titre en cyclo-cross comme sur le chrono, vous voyez la pointure… Très précoce, il faudra suivre ses prochaines courses pro de près.

La France aurait-elle trouvée en Seixas le successeur de Bernard Hinault au palmarès du Tour?

7 – Printemps tardif.

Je ne sais pas en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs, mais le printemps est tardif au Québec. Du coup, rouler dehors a parfois constitué, ces trois dernières semaines et encore ces derniers jours, un sacré défi dans le froid, le vent, et les routes sales de l’hiver. Faut une sacrée dose de motivation parfois pour partir enquiller 60 bornes dans ces conditions.

Vivement un temps (et un printemps) plus clément, bordel!

Je suis d’avis qu’il n’y a pas qu’en Belgique qu’on retrouve des flahutes.

