Le Tour de l’actualité

1 – Dauphiné

C’est parti hier et c’est Wout Van Aert qui a ouvert le compteur.

En forme, Wout Van Aert, et le champion belge a des visées sur le maillot vert du prochain Tour de France.

Ca devrait être intéressant dès les premiers jours de course, avec notamment un certain… Mathieu Van Der Poel qui a confirmé sa présence sur la Grande Boucle. Les deux éternels rivaux pour un duel de titans au plus haut niveau!

2 – Dauphiné bis

Pas le meilleur plateau de l’histoire, mais quelques coureurs à surveiller car ils préparent leur mois de juillet.

Et en premier lieu l’équipe de Wout Van Aert, Jumbo-Visma, qui débarque au Dauphiné avec leur deux grosses pointures pour le général, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard. Christophe Laporte, Steven Kruijswijk, Tiesj Benoot complètent notamment l’effectif, clairement l’équipe à battre cette semaine.

Chez Ineos, on est débarqué avec l’équipe B, Geoghegan ex-vainqueur du Giro en tête d’affiche. Faut voir.

Caruso et Haig chez Bahrain, O’Connor et Paret-Peintre chez AG2R – Citroen, Gaudu et Madouas chez Groupama-FDJ, McNulty et Bennett chez UAE, Meintjes chez Intermarché, Barguil chez Arkea-Samsic et Chaves chez EF sont les autres coureurs d’intérêt à suivre.

3 – Nouveau Trek Madone sur le Dauphiné

Le site Matos Vélo fait une belle couverture de ce nouveau vélo vu pour la première fois hier sur le Dauphiné.

L’intérêt est la jonction des tubes horizontal et vertical, très particulier. On avance des gains en confort et en aérodynamisme, le gros truc depuis deux ans.

Le video ci-bas produit par Road.cc donne également un très bon aperçu.

Hâte d’en connaitre le prix! Comme disait l’autre, si tu demandes c’est que tu ne peux pas te le permettre…

4 – Plan B, avec Jumbo-Visma

Le beau documentaire du dernier Tour de France vécu de l’intérieur de l’équipe Jumbo-Visma a refait son apparition sur YouTube. Pour ceux qui l’auraient manqué, et en préparation pour le prochain Tour!

5 – Mathieu Van Der Poel

Le champion néerlandais connaît pas mal de succès sur la route cette saison, son dernier étant le maillot rose du dernier Giro.

Il pourrait pourtant faire l’impasse sur la route en 2023, question de préparer son objectif de 2024, devenir champion olympique de VTT (Mtb) lors des JO de Paris.

Comme les places sur la première ligne de départ sont un réel avantage lorsqu’on veut jouer la gagne et que ces places se jouent au niveau des résultats antérieurs, MVDP n’aurait pas d’autres choix que d’engranger des succès en 2023 pour s’assurer d’un bon départ en 2024.

Cela voudrait probablement aussi dire qu’on le verrait plus actif en cyclocross durant les deux prochaines saisons, et ce n’est pas pour me déplaire!

6 – Vitesses à la hausse en WorldTour

Très intéressante analyse des possibles raisons sous-jacentes à la hausse importante et… surprenante des vitesses moyennes sur les courses d’un jour en WorldTour ces trois dernières années.

La grande explication avancée ? Les vélos plus aéros, et notamment l’introduction des pneus tubeless dont la résistance au roulement est moindre.

Perso, je pense que les vélos aéros expliquent surement une partie des vitesses plus élevées en WorldTour, oui.

Mais pas que!

Restons lucide.

Dans les cols, notamment ce col de la Colombière escaladé de façon supersonique par Pogacar, l’aéro ne peut pas tout faire à ces (faibles) vitesses.

À partir de son attaque dans le col de Romme puis la Colombière escaladée solo, Pogacar aurait développé 442 watts-étalon pendant… 49 minutes (calculs de Portoleau-Vayer).

Je vous laisse apprécier.

Les vélos d’accord, pour une (petite) partie des gains en vitesse. Mais je suis sûr qu’il y a aussi autre chose.

7 – Tour de Beauce

LE fleuron du cyclisme québécois, le Tour de Beauce, est de nouveau annulé cette saison, et c’est une bien triste nouvelle pour tout le cyclisme canadien.

C’est la 3e année de suite que le Tour de Beauce est à l’arrêt. La suite est de plus en plus inquiétante, même si le communiqué de presse mentionne que l’épreuve sera de retour sur le calendrier de l’Union Cycliste Internationale (UCI) du 14 au 18 juin 2023.

Dans son communiqué, l’organisation évoque les coûts élevés, un plateau incertain, une pénurie de voitures disponibles comme les principales raisons de la décision.

Espérons pour 2023, le Tour de Beauce a révélé tellement de bons coureurs du peloton pro…

8 – Grand Prix de Charlevoix

C’est un autre fleuron du cyclisme québécois, mais chez les amateurs: le difficile Grand Prix cycliste de Charlevoix, présent dans notre univers depuis de nombreuses années déjà.

L’épreuve aura lieu le week-end prochain du côté de Baie-Saint-Paul, magnifique région s’il en est.

Pour les coureurs Maitres, un chrono le samedi matin, une course de côte le samedi après-midi et une course sur route le dimanche matin, longue de 126 kilomètres. Assurez-vous d’avoir des braquets appropriés, sinon la montée de Ste-Irénée vous laissera des souvenirs impérissables!

On s’inscrit jusque jeudi midi, après il sera trop tard.

Tous les détails sont ici.

9 – Garmin Forerunner 955

C’est une montre d’intérêt pour ceux qui, comme moi, pratiquent plusieurs autres sports que le cyclisme (ski de fond, natation, musculation, par exemple): la Forerunner 955, le dernier fleuron de la gamme Garmin.

Bourée de statistiques sur votre entrainement, les fonctions comme Music sont toujours disponibles. Intéressant, la version « solaire » qui permet d’augmenter la durée de vie de la batterie en l’alimentant par les rayons solaires. Pas bête.

Tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau gadget est ici sur l’excellent et très exhaustif site DCRainMaker.

10 – Licences WorldTour 2023-2025

La pression s’accentue sur Israel-Premier Tech, actuellement 20e équipe au classement (seules les 18 premières auront la chance d’obtenir une licence WorldTour).

Le Tour de Suisse, le Tour de France et la fin de la saison seront vraiment cruciaux pour l’équipe canado-israélienne. Les coureurs auront de la pression, pas de doute là-dessus.

