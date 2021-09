Le Tour de l’actualité

Avant de passer demain à une analyse de Paris-Roubaix qui sera disputé samedi chez les femmes et dimanche chez les hommes (et probablement sous la pluie), petit Tour de l’actualité des nouvelles récentes.

1 – RMC Sport

À ne manquer sous aucun prétexte, le dernier kilomètre des Mondiaux dimanche dernier tel que vécu en direct sur la radio RMC en France. Magnifique!!!

2 – Guillaume Boivin

Une entrevue vidéo de près de 25 minutes avec Guillaume Boivin, diffusée par RDS hier. Guillaume sera un des coureurs à surveiller dimanche dans l’Enfer du Nord.

3 – Mike Woods, les regrets

Plusieurs d’entre vous se sont posés la même question: pourquoi Mike Woods n’était-il pas sur les Mondiaux dimanche dernier?

C’est son choix, il convient de le respecter, mais vu la course de Guillaume, on se dit tout de même, avec deux Canadiens dans le final, ca aurait donné quoi?! Beaucoup de possibilités de briller en tout cas, ca c’est certain.

4 – Philippe Gilbert

Le dernier vainqueur de Paris-Roubaix devrait être au départ dimanche, mais personne ne croit trop en ses chances étant donné sa saison 2021. À 39 ans, le champion belge prépare sa sortie, et en ce sens vient d’être élu à la Commission des athlètes de l’UCI.

5 – Gordon Fraser

L’ex coureur pro canadien Gordon Fraser, surnommé « Flash Gordon » durant sa carrière en référence à sa pointe de vitesse, vient d’être nommé directeur sportif chez Israel Start-Up Nation. L’ancrage canadien de l’équipe se renforce doucement.

6 – 1,56

En million de téléspectateurs français qui ont regardé la course sur route des Mondiaux dimanche dernier, avec des pointes à trois millions notamment à l’arrivée. Ouf! Trois millions, c’est 40% de la population du Québec… et il faut ajouter à cela les autres audiences, notamment ceux qui suivaient la course sur Eurosport.

La popularité du cyclisme demeure en France.

7 – Chaudière

Elle s’appelle Bjorn Thurau, oui le fils de Dietrich. Bjorn, 33 ans, a été suspendu… près de 10 ans par l’agence antidopage allemande pour de multiples infractions liées au dopage. Dix ans de ses résultats ont également été effacés des tablettes.

Ca a le mérite d’envoyer un rappel…

8 – 95 grammes

C’est le poids de la nouvelle selle chez Selle Italia, la SLR Boost Tekno Superflow. Du très beau matos.

9 – Barguil, la guigne

Fracture du bassin pour le coureur breton, les suites d’une chute à l’entrainement du côté de Marseille. C’est dommage, on avait vu le breton à un bon niveau ces dernières semaines, et il aurait probablement pu bien faire sur les dernières classiques italiennes de fin de saison.

10 – Transferts

Ca bouge encore du côté des transferts en prévision de la saison prochaine. On fera bientôt le point sur ce sujet.

11 – Paris-Roubaix, la présentation

On fera le point demain à propos de l’Enfer du Nord samedi pour les femmes, dimanche pour les hommes. Ca s’annonce assez dantesque, avec de la pluie et des températures fraiches propres à durcir les courses.

Deux courses qui s’annoncent d’ors et déjà très, très ouvertes et compétitives. Ca promet!!!

