Retour au service normal sur La Flamme Rouge après quelques jours de grande perturbation en raison d’un déplacement sur l’Europe, que voulez-vous j’avais envie de manger quelques profiteroles.

On reprend par le point sur le Tour de France.

1 – Le Lioran. L’étape parfaite pour tous les baroudeurs du peloton! On risque d’assister à un début d’étape un peu fou aujourd’hui, car ils seront nombreux voulant se glisser dans la bonne du jour. Casse-pattes, l’étape sera en effet difficile à contrôler, piégeuse, et imprévisible.

Je pense que les Canadiens Hugo Houle et surtout Derek Gee ont un bon coup à jouer aujourd’hui, mais ils auront fort à faire face à la concurrence qui voudra aussi tenter sa chance, par exemple les Mathieu Van Der Poel et toutes les équipes qui n’ont pas encore gagné sur ce Tour, et qui ne jouent pas le général.

Ca va être intéressant! Ne manquez pas ca.

2 – Pogacar le plus fort? Pas sûr! Si le Slovène a été tranchant jusqu’ici, son attaque dans le Galibier étant supersonique, je dois dire que Jonas Vingegaard m’impressionne par sa capacité à résister avec si peu de jours de course dans les jambes. Le « Vinge » progresse doucement, et le plan de match de la Jumbo-Lease a bike est certainement de jouer la dernière semaine, question de donner à leur leader le temps de monter en pression encore un peu.

Chose certaine, Pogacar pourrait avoir bien du mal à contenir le coureur danois. Si jamais ca devait être serré jusqu’à la toute fin, pourrions-nous assister à un final comme sur le Tour 1989 lors du dernier chrono autour de Nice?

Première réponse le week-end prochain dans les Pyrénées!

3 – Remco. Fort, mais il montre quelques limites en haute montagne face aux deux extra-terrestres que sont Pogacar et Vingegaard. Pour Remco, les étapes pyrénéennes du week-end prochain seront capitales dans sa capacité à terminer ou non sur le podium de ce Tour de France. Pour la gagne, oubliez ca.

4 – Primoz. Sympathique Primoz, et s’il plie, il résiste aussi, se bat tous les jour. J’aime! Je le vois 3e à Nice dans deux semaines, devant Remco. Mais pas les moyens d’aller rivaliser avec Pogi et Vinge.

5 – Une étape pour rien. Comprenez-moi bien: il faut de tout sur un Tour de France, et les étapes de transition, souvent promises aux sprinters, font partie de l’histoire de la course. Mais hier, c’était presque triste: un parcours tout plat, même les coureurs avaient choisi de ne pas faire la course, roulant à un train de sénateur sur les premiers 50 kms. Du coup, il fallait entendre Thomas, Laurent, Alexandre, Marion et Frank « meubler » l’antenne, bien fait et bien joué!

La solution? Peut-être de placer sur ce type d’étape un peu de relief en début d’étape au moins pour donner des ambitions aux coureurs voulant tenter des échappées, quitte à finir avec un parcours plat.

C’est Jasper Philipsen qui ne sera pas d’accord!

6 – Les chemins blancs. Par contre, quelle belle étape autour de Troyes dimanche avec ces 14 secteurs de « chemins blancs » qui ont donné aux coureurs du Tour un terrain pour faire la course.

Je dois avouer qu’outre Pogacar, le coureur qui m’a impressionné le plus sur cette étape dantesque a été le Canadien Derek Gee. J’ai regardé l’étape en intégrale et il a été de tous les coups – ou presque – sur les premiers 50 kilomètres, question de s’assurer de sortir avec « la bonne » du jour.

Mission accomplie.

Il était encore le plus volontaire dans le final, et notamment pour mener la chasse derrière l’excellent Jasper Stuyven qui a du métier sur ce genre de parcours. Pour Gee, il fallait pouvoir générer les watts, et il l’a fait.

Surtout, sa gestion du dernier kilomètre a été parfaite, conduisant son sprint parfaitement, ni trop tôt, ni trop tard. Battu par plus fort que lui (Anthony Turgis), il n’y a aucun regret à avoir, il faut simplement savoir se remobiliser pour une autre étape.

Je suis très confiant que Gee ira chercher la gagne sur ce Tour de France!

7 – Biniam et le maillot vert. Quelle belle histoire! Biniam a déjà deux victoires d’étape derrière la cravate, et ses sprints sont tranchants, sans ambiguïté, et surtout très propres. En vert, peut-il le ramener à Nice dans deux semaines? Je pense que oui, jouable, et la menace viendra de Philipsen principalement, qui a gagné hier.

Biniam passe mieux la montagne que Philipsen aussi.

8 – FilmOn. Je vous disais que pour moi, la seule option pour regarder le Tour c’est France Télévision, fan que je suis des commentaires pertinents de Laurent, de Yohan, de Thomas, et des interventions instruites de Frank. Une sacré belle équipe! L’application FilmOn que j’utilisais ces dernières années ne diffuse cependant plus France2 et France3. Du coup, le VPN est aujourd’hui la meilleure solution pour regarder le Tour sur France Télévision.

Ou alors vous vous déplacez en France!

9 – The Move. C’est le podcast de Lance Armstrong, avec George Hincapie. Insupportable. Pour ajouter à l’insulte, Bradley Wiggins, méconnaissable, vient de s’ajouter à la bande de loosers qui s’y croient vraiment. Pathétique.

