Liège-Bastogne-Liège disputée hier marque la fin de la saison des Classiques, et l’entrée dans la deuxième phase du calendrier cycliste professionnel, soit le temps des grands tours.

En effet, on enchaine sous peu avec la Romandie, puis le Giro, le Dauphiné, la Suisse, et le Tour.

Si les épouvantails que sont Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel ont régné en maitres absolus de ces Classiques (Tadej termine 3e à SanRemo, 1er sur les Strade Bianche et gagne hier à Liège, Mathieu remporte le Ronde, Paris-Roubaix, le GP E3 et fait 2e de Gent-Wevelgem) en l’absence de Wout Van Aert (presque) le seul à pouvoir donner la réplique, les coureurs français ont été impressionnants durant ce dernier mois, et il faut s’en réjouir.

Tour à tour, les Benoit Cosnefroy, Valentin Madouas, Christophe Laporte, Aurélien et Valentin Paret-Peintre, Paul Lapeira, Guillaume Martin, Romain Grégoire, Quentin Pacher, Kevin Vauquelin, Dorian Godon, Clément Champoussin et hier Romain Bardet, très bon 2e de cette Doyenne, ont pu obtenir des places d’honneur sur des courses majeures au cours du dernier mois.

Beau tir groupé pour le cyclisme français!

Et surtout, pas l’oeuvre d’un seul coureur: cette diversité laisse penser qu’il y a actuellement en France une profondeur de talents. On pourrait penser que la suite n’en sera que meilleure, notamment pour chasser des victoires d’étape sur les grands tours dès cette saison.

Excellent 2e hier, Romain Bardet nous a fait plaisir: entreprenant, osant l’attaque, il a fait la course jusqu’au bout, et sa place vaut quasiment une victoire derrière l’extra-terrestre Pogacar, coureur pour lequel je suis toujours aussi incapable d’expliquer une telle domination. Pogi hier, c’est le plus grand écart à l’arrivée depuis Bernard Hinault en 1981 sous la neige!

Je n’ai pas compris non plus pourquoi Mathieu n’était pas dans la roue de Pogi au pied de la Redoute, sachant que le gus d’UAE avait annoncé vouloir attaquer à ce moment précis de la course. Sûr qu’il n’avait pas les jambes pour suivre, mais au moins il aurait pu essayer. Au lieu de ca, VDP naviguait 20 coureurs derrière, on ne sait trop pourquoi.

Pidcock et le vainqueur de la Flèche, le cadavérique Williams, n’ont pu réellement peser sur la course dans le final.

Quoi qu’il en soit, j’ai bien aimé ce sommaire totalement décalé de Cycling Highlights.

Bref, le cyclisme français a de quoi se réjouir selon moi. Reste plus qu’à retrouver un Alaphilippe actuellement un peu à la dérive (mais c’est pas la faute à Marion), et ca sera complet pour la suite. Alaphilippe serait d’ailleurs actuellement en négociation avec Total Énergie (ou Cofidis?!) pour l’an prochain, et on le comprend après les déclarations malheureuses d’un Patrick Lefevere toujours aussi insipide, et de plus en plus ringard dans le cyclisme moderne, notamment par des propos déplacés envers le cyclisme féminin.

Pour le reste, ben vous m’avez manqué, lecteurs de La Flamme Rouge. Après de (très) longs mois de pause, La Flamme Rouge reprend un peu du service, tout simplement parce que j’en ai marre du désert d’information critique que nous offre actuellement la sphère média – que ce soit sites officiels, vlog ou vidéos YouTube, Instagram et j’en passe. Il y a deux ans, je me sentais perdu dans cet univers qui a beaucoup évolué, ne sachant plus quelle était ma valeur ajoutée… qui m’apparait plus claire aujourd’hui, toujours bien modestement. Si l’univers du ski de fond est désormais un centre d’intérêt très important dans ma vie, le cyclisme demeure, et demeurera toujours, une passion bien ancrée chez moi. C’est que je ne peux pas m’empêcher d’être sur le bout de ma chaise lorsque les coureurs abordent le Vieux Quaremont, ou entrent sur le Carrefour de l’Arbre!

Je compte sur vous pour la qualité de vos commentaires, question de continuer de faire de ce site une référence crédible dans le monde du cyclisme. Soyons articulés, respectueux de l’avis d’autrui, constructifs, et passionnés comme ces… 21 dernières années!

