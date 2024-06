Extraordinaire Derek Gee!

Alexandr Vlasov 6e à 2min06 de Primoz Roglic, vainqueur de ce Dauphiné Libéré.

Remco Evenepoel, 7e à 2min25.

Giulio Ciccone, 8e à 2min54.

Mikel Landa, 10e à 4min13.

David Gaudu, Marc Soler, Guillaume Martin, Warren Barguil sont à plus de 10min.

Devant tout ce beau monde et 3e de ce Dauphiné, le Canadien originaire d’Ottawa-Gatineau, Derek Gee, 36 petites secondes derrière Primoz.

Extraordinaire!

Pas eu telle performance d’un coureur canadien depuis un moment, et Derek Gee s’inscrit désormais dans la foulée de Steve Bauer et Mike Woods avec les plus belles performances « ever » du cyclisme canadien.

Et à trois semaines du départ du Tour de France, ca donne le droit de rêver!

Avec une telle performance, Gee ne peut plus être écarté de la sélection de l’équipe Israel-Premier Tech pour le Tour. Non seulement une sélection, mais également un statut de coureur protégé, sinon LE leader de l’équipe, faute de mieux.

Surtout, Gee progresse, c’est évident, et on imagine mal à ce stade-ci ses véritables limites, surtout en haute montagne. Il s’accroche chaque fois un peu plus loin, et est capable d’accélérer dans le dernier kilomètre des arrivées en altitude pour suivre les tous meilleurs.

Jusqu’où ira-t-il ?!

Bref, Derek Gee, c’est la meilleure nouvelle pour le cyclisme canadien, et je me répète. À 26 ans, il progressera encore un peu, et je suis d’avis qu’il est capable d’une place dans les dix premiers du Tour une fois à Nice fin juillet. S’il gère bien les trois prochaines semaines, s’il récupère adéquatement et s’il loge peut-être un petit camp d’entrainement en altitude, je pense que la grande condition n’est plus très loin.

La suite va être (très) intéressante!

Partager