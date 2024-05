Du beau monde sur le Dauphiné

Le plateau du Critérium du Dauphiné Libéré qui commence ce dimanche est ma foi bien plus intéressant que celui du récent Giro.

Et la course est d’un intérêt particulier en prévision du prochain Tour de France qui débute fin juin, car certains coureurs présents sur ce Dauphiné y font une rentrée capitale.

En premier lieu Primoz Roglic au sein de sa nouvelle équipe Bora-Hansgrohe. Pris dans la chute du Tour du Pays Basque, le coureur de 34 ans voudra faire le point sur sa condition physique, et se testera probablement sur le chrono de 34 kilomètres lors de la 4e étape, puis en montagne le week-end prochain.

Il sera également épaulé par une bonne équipe avec Jay Hindley et Alexandr Vlasov comme coéquipiers, tous deux aussi vu comme des coureurs de premier plan pour le prochain Tour de France.

Outre Roglic, l’autre intérêt de ce Dauphiné, c’est évidemment Remco Evenepoel, lui aussi en rentrée et lui aussi qui voudra se tester, notamment sur le chrono. Evenepoel a consenti à de gros entrainements au cours des trois dernières semaines, et pour lui, il est temps de livrer la marchandise sur un grand tour. Il a la pression.

Roglic-Evenepoel, le match de ce Dauphiné!

Il faudra également suivre nombre d’autres coureurs pouvant jouer un rôle important en juillet.

Je pense à Mikel Landa, coéquipier d’Evenepoel, et surtout Sepp Kuss, vainqueur l’an dernier de la Vuelta. Si jamais Jonas Vingegaard (actuellement à l’entraînement du côté de Tignes) ne pouvait participer au Tour, Kuss serait probablement le leader remplaçant de la Jumbo-Lease a Bike en juillet. Il doit rassurer, et surtout gagner la confiance de ses coéquipiers. Son chantier sur ce Dauphiné est de limiter la casse sur le chrono, pour ensuite viser faire la différence lors des deux arrivées en altitude.

Kuss sera épaulé par Jorgenson sur ce Dauphiné, lui aussi intéressant à suivre car on ne connait pas vraiment ses limites.

Chez UAE, équipe d’un certain Pogacar, on surveillera Juan Ayuso, Pavel Sivakov et Marc Soler, tous les trois pouvant prétendre être sur l’équipe pour le Tour.

Surprenant, on annonce Chris Froome au départ de ce Dauphiné pour Israel-Premier Tech. Vous y croyez vous?

Je surveillerai aussi les performances de Warren Barguil, Giulio Ciccone, Tao Geoghegan, Rémi Cavagna, David Gaudu, Valentin Madouas, Guillaume Martin, Rigoberto Uran ainsi que Fred Wright la semaine prochaine.

À noter qu’Antonio Tiberi, récent 5e du Giro, est annoncé au départ de ce Dauphiné. Grosse santé!!

Les étapes

L’intérêt pour ce Dauphiné sera d’abord et avant tout la 4e étape chrono sur 34 kilomètres, le premier gros test qui établira clairement les forces en présence.

Les trois dernières étapes en montagne seront les autres véritables tests de ce Dauphiné, surtout les arrivées au Collet d’Allevard et à Samoens lors des deux dernières étapes le week-end prochain.

Un Dauphiné ouvert cette année!

Partager