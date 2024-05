Alaphilippe: putain, ca fait plaisir!!!

Magnifique victoire de Julian Alaphilippe hier sur la 12e étape du Giro.

Payez-vous les images, ca vaut la peine.

Entreprenant loin de l’arrivée (125 kilomètres d’échappée, quand même…), Alaf nous a donné, l’espace d’une étape, tout ce qu’on aime dans le cyclisme.

D’une part, le panache d’un coureur qui n’a jamais baissé les bras, malgré une longue disette ces deux dernières années.

Et puis, la manière durant l’étape, surtout avec l’entraide affichée avec son compagnon d’échappée, le modeste Mirco Maestri de Polti-Kometa, une équipe invitée sur ce Giro puisqu’en Continentale.

À toi Mirco les primes durant l’étape, pas de soucis je t’attends par moment dans les bosses parce que j’ai besoin de toi pour aller au bout, c’est entendu, et tout le monde y trouve son compte.

L’accolade entre les deux coureurs à l’arrivée en disait long du respect qu’ils ont eu l’un pour l’autre durant l’étape. Alaf confiait à Maestri qu’il n’oublierait jamais cette journée.

Bref, un cyclisme humain, emprunt d’une camaraderie et d’un respect qui fait du bien. À l’ère des robots, de la gestion de l’image et du message, du rouleau-compresseur et des sprints à la limite trop souvent de l’éthique, ce cyclisme me fait du bien.

