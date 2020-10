C’est une première dans l’histoire du cyclisme cette semaine: le Giro et la Vuelta en même temps!!!

La 75e édition du Tour d’Espagne s’élance en effet aujourd’hui depuis Irun au Pays Basque, alors que le Giro entre en troisième semaine.

Une édition atypique de la Vuelta, Covid-19 oblige.

18 étapes, et non pas 21 comme d’habitude sur les grands tours. Ca nous mène quand même au 8 novembre pour l’arrivée à Madrid, le temps sera plus frais c’est certain.

Surtout que cette Vuelta est très montagneuse. Il s’agit probablement du plus difficile des trois grands tours cette saison.

Sur 18 étapes, on compte pas moins de… huit arrivées au terme d’une ascension! Les 11e et 12e étapes seront redoutables, avec l’arrivée en haut de La Farrapona et, le lendemain, en haut de l’Angliru. Aie!

Bref, un parcours casse-pattes, dès l’entrée en la matière avec les trois premières étapes compliquées. Le premier vrai test surviendra lors de la 6e étape et son arrivée en haut du col du Tourmalet. Puis la 8e avec l’arrivée à l’Alto de Montcalvillo.

La 13e étape, après le 2e jour de repos, sera un chrono de 34km, probablement la dernière étape décisive pour le général avant une fin de Vuelta un peu moins difficile, sauf l’avant-dernier jour et l’arrivée au sommet de l’Alto de la Covatilla.

Les étapes clé:

6e étape:

8e étape:

11e étape:

12e étape:

17e étape:

Les favoris

Je sais pas vous, mais je trouve moi que le plateau sur cette Vuelta a une autre gueule que celui présent sur le Giro.

La Jumbo-Visma d’abord: Roglic, Dumoulin, Bennett, Gesink, Kuss! Ca va faire mal ça. On sera vite fixé sur qui de Roglic ou Dumoulin assumera le rôle de leader dans l’équipe, compte tenu des difficultés qui arrivent vite en première semaine. Les deux ont eu droit à une petite pause récemment, question de refaire du jus.

Les Ineos-Grenadier ensuite: Froome, Carapaz, Amador, Van Baarle. Froome, je n’y crois pas trop, et il n’offre aucune garantie quant à sa condition actuelle. Mais c’est Chris Froome, comment l’exclure de la liste des prétendants au trône?

Les Movistar: Mas et Valverde. « El Bala » aurait préparé cette Vuelta avec soin, mais à 40 ans, peut-il encore y jouer les premiers rôles? Il demeure un sacré moteur et en forme, qui sait ce qu’il peut faire?

La FDJ: Pinot et Gaudu. Ca va être intéressant de suivre Tibopino sur ce Tour d’Espagne, qu’il court probablement un peu pour faire oublier son Tour de France de misère, victime d’une chute. Il devrait être très motivé… si la poisse peut le laisser tranquille ca peut le faire.

Les EF: Martinez, Woods, Van Garderen.

La Cofidis avec Guillaume Martin et Jesus Herrada. Pour Guillaume Martin, on cherchera à confirmer son récent Tour de France assez exceptionnel.

Sans oublier les autres: De la Cruz, Henao, Vlasov, Nieve, Chaves, Poels, Mohoric, Dan Martin. Certains ont une saison à sauver.

Bref, ça fait beaucoup de monde qui peut espérer une place dans les 10, voire dans les 5. On devrait assister à une course de mouvement, si jamais la Jumbo-Visma ne cadenasse pas tout. Sur le papier, elle semble en avoir les moyens…

Pour la gagne à Madrid, misez sur un Jumbo-Visma, Carapaz, Pinot.

Tous les partants sont ici.

Les Canadiens

Ils sont deux au départ, Mike Woods chez Education First ainsi que James Picolli chez Israel Start-Up Nation.

Si Picolli apprend à ce niveau, Woods a une belle carte à jouer selon moi, il était en forme récemment. Le parcours, montagneux à souhait, lui convient bien, avec des arrivées en altitude fréquentes. C’est dire si une belle victoire d’étape lui tend les mains, et pourquoi pas au sommet de l’Angliru?!

Et à la clé, pourra-t-il faire mieux que cette 7e place acquise sur la Vuelta 2017?

À la télé

En Europe, Eurosport.

Au Québec, FloBikes.

En stream gratuit, Tiz-Cycling.

