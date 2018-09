Vuelta: les échappées vont au bout!?

Douze étapes de complétées sur la Vuelta, dont un chrono individuel.

Sur les onze étapes en ligne, cinq ont vu les échappées aller au bout, jusqu‘à l’arrivée.

Sur le Tour, aucune!

Dans ce contexte, il est intéressant de se demander pourquoi la dynamique de course est si différente à la Vuelta comparativement à celle observée sur le Tour…

Je n’ai pas de réponse, mais des hypothèses.

En premier lieu, les enjeux, tellement plus élevés sur le Tour qui demeure la plus grande course cycliste du monde. Du coup, des équipes comme la Sky ou les équipes de sprinters ne peuvent se permettre le luxe de laisser filer des échappées jusqu‘à l’arrivée, les enjeux sont trop grands.

Deuxièmement, le plateau de coureurs présents, souvent moins relevé au Giro et à la Vuelta que sur le Tour. Du coup, ca roule toujours très vite au Tour, tout le monde veut gagner une étape, être devant, ce qui limite la capacité des échappées à aller au bout. Plusieurs équipes présentent également dans leur alignement des coureurs moins connus, moins forts et qui en sont à leurs premières expériences à ce niveau.

Troisièmement, le moment de l’année? Les coureurs qui arrivent en fin de saison seraient-ils parfois moins volontaires pour “ramener” compte tenu qu’ils ont déjà donné, et pour certaines équipes déjà réussi leur saison? Quant on a moins faim, on roule peut-être un peu moins vite… et n’oublions pas que sur le circuit WorldTour, les équipes WorldTour sont tenues de participer à toutes les épreuves.

D’autres raisons? Je n’ai malheureusement pas vu beaucoup d’images télé de la course, peut-être que certaines choses sautent aux yeux? N’hésitez pas à commenter!