Van Aert s’offre Ganna!

L’actualité cycliste m’empêche pour le moment de vous donner quelques explications de mon long silence des derniers mois. Ca s’en vient.

Pour l’heure, place à Tirreno-Adriatico.

Avec les récents exploits de VDP, on avait presque oublié Wout Van Aert.

Ce super-champion s’est rappelé hier à notre bon souvenir en signant une performance hors norme lors de la dernière étape de Tirreno-Adriatico, un chrono de 10 bornes « dead flat » comme on dit, plat comme une crêpe.

Sur le papier au départ, on misait tous sur Filippo Ganna pour la victoire d’étape. Le surpuissant coureur italien est l’actuel champion du monde de la discipline et il est intouchable depuis 12 mois (il a gagné tous ses chronos sur cette période sauf… hier!).

Ben non.

Van Aert s’est imposé à 54,6 km/h de moyenne après 11min06 d’effort, excusez-un-peu. Si le record du parcours établi l’an dernier par Ganna en 10min42 (56,6 km/h!) n’a pas été battu, c’est la faute à un bon petit vent de face sur la fin du parcours hier.

Ganna tirait hier un 58×13. Plateau avant 58 donc. Essayez, pour voir… Je suis d’ailleurs perplexe: le 58×13 donne un développement d’environ 9m53. Le 54×12 donne 9m62, assez proche. On m’a souvent dit qu’à développement égal, faut mieux choisir plus petit devant et moins de dent derrière?

Peut-être que le 58×13 donnait de meilleures possibilités de tomber sur le 12, voire le 11, ou au contraire d’aller vers le 14 et le 15?

Quoi qu’il en soit, voilà qui nous rappelle à tous que Van Aert est un sacré coureur disposant d’une puissance peu commune. J’aime.

Je serais même tenté de dire qu’il présente actuellement une polyvalence plus intéressante que son éternel rival, Mathieu Van Der Poel. Van Aert est excellent en cyclo-cross, il peut sprinter, il peut rouler, il peut même grimper lorsqu’il le faut, pour preuve son Tour de France l’an dernier au service de Primoz Roglic.

En ce sens, Van Aert pourrait prétendre remporter le Tour si jamais il progressait encore dans la montagne. Si vous pensez qu’Alaphilippe le peut, alors il faut mettre à votre liste Van Aert!

Pogacar, aussi hors norme

Ce dernier chrono hier nous offre d’autres belles informations.

Tadej Pogacar en premier lieu: le Slovène termine ce chrono en 4e place, à environ une petite seconde de Filippo Ganna.

Cherchez l’erreur! et surtout, les différences de gabarit!!!

Pogacar jeu égal avec Ganna, ouf. Voilà qui montre la puissance dont dispose Pogacar. Et surtout, lorsqu’on divise cette puissance par la masse corporelle des deux, y’a plus photo. Avantage Pogacar dans les cols!!!

Le Slovène remporte donc Tirreno-Adriatico, mine de rien c’est sa deuxième belle victoire cette saison après celle acquise sur le Tour des Émirats Arabes Unis. Et il a terminé 7e des Strade Bianche alors qu’il était acteur du final.

Belles perfs hier également de Benjamin Thomas (5e) et Thibault Pinot (15e) à la FDJ. De quoi réjouir Marc Madiot pour la suite de la saison.

J’ai retenu deux autres belles perfs, celles d’Alberto Bettiol (6e) et de Joao Almeida (7e) de ce chrono. Attention à ces deux là sur les prochaines grandes classiques, Bettiol a gagné le Tour des Flandres en 2019.

Scandale Sky

Moi, je trouve que ca sent vraiment mauvais. J’écrivais il y a des années qu’on ne saurait que bien plus tard à quoi carbure la surpuissante Sky de Bradley Wiggins et Chris Froome.

On commence à mieux comprendre. Et c’est toujours pareil.

Désespérant.

