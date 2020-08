Van Aert, ce champion oublié

On parle beaucoup de Mathieu Van der Poel.

De Remco Evenepoel, qui vient de gagner le Tour de Burgos de belle façon.

D’Egan Bernal.

Voire de Cian Uijtdebroeks, la nouvelle sensation belge de 17 ans, tout un numéro celui-là.

Moins de Wout Van Aerts. Et pourtant…

25 ans. Triple champion du monde de cyclo-cross. Champion de Belgique du chrono en 2019. Déjà de nombreux top-10 sur les grandes classiques dont Milan-SanRemo et le Tour des Flandres.

Et, depuis samedi dernier, vainqueur des Strade Bianche, après avoir terminé deux fois sur le podium, en 2018 et 2019.

En bref, samedi sur la course toscane, on a eu droit à la revanche de Van Aert. Celle-là, il la voulait. Pour preuve, on a dit qu’il avait vomi après l’arrivée tant il est allé loin dans l’effort après avoir déposé ses quatre compagnons d’échappée dans la dernière bosse sur chemin de terre, à douze kilomètres de l’arrivée.

Une victoire nette, propre, qui n’a fait aucun doute: il était clairement le plus fort dans ces derniers kilomètres. Et le plus adroit, fort de son expérience exceptionnelle en cyclo-cross.

Surtout, Van Aert a su être patient, et il ne s’est jamais affolé quand Fuglsang est parti à près de 50 bornes de l’arrivée, beaucoup trop loin dans cette chaleur et compte tenu de tous les secteurs de terre battue qu’il restait.

Van Aert sait courir juste, intelligemment, et il s’est imposé en mettant tout le monde d’accord, sans assistance de son équipe dans le final. Il signe son grand retour, plusieurs mois après sa terrible chute lors du chrono du dernier Tour de France. Attention à lui pour les prochaines classiques et notamment Milan-SanRemo le week-end prochain, il sera un sacré client.

Rien à ajouter.

Les autres

Alaphilippe a été victime de malchance, six crevaisons, et s’est activé beaucoup trop tôt dans la course. Ayant péché par orgueil, tout comme toute son équipe Deceuninck, la leçon portera je pense. Le WolfPack a déconné samedi dernier.

Idem pour Mathieu Van der Poel, qui a dû enrager solide de voir son rival juré, Van Aert, s’imposer samedi. Van Der Poel a été victime d’une crevaison au mauvais moment certes, mais il a été rattrapé par la chaleur et surtout, la distance. Dans son cas, on a cru revivre l’issue des derniers Mondiaux sur route, où il s’est éteint d’un coup comme samedi, bien que dans des conditions météo différente. Visiblement, la copie doit être revue pour Van der Poel, qui semble manquer de caisse quand la distance est longue et que la course est difficile dès le départ.

Plusieurs autres sont passés à la trappe, dont Nibali, les Deceuninck, les Lotto, les Ineos incluant Kwiatkowski, les NTT et les SunWeb.

Mention très bien cependant au dernier vainqueur du Ronde Alberto Bettiol, à Davide Formolo chez UAE qui prend du galon, aux Bora-Hansgrohe de Shachmann, malgré des écarts considérables: le 12e, Kwiatkowski, est déjà à plus de 10 minutes!!!

Les Canadiens Hugo Houle et Mike Woods terminent pour leur part à plus de 19 minutes.

Chez les femmes

Une prestation vraiment électrisante de la Québécoise Karol-Ann Canuel, dans le coup dans le final, étant la dernière à résister à l’assaut de la championne du monde et vainqueure Annemiek Van Vleuten, alors qu’elle mettait en route derrière l’échappée solo de l’espagnole Margarita Victoria Garcia Cañellas.

Et à la clé, une magnifique 9e place pour la Québécoise, à un peu plus de 4 minutes. Mention très, très bien!

À la télé

Samedi, le site L’Équipe Télé fonctionnait vraiment très bien depuis le Québec. Avec les commentaires toujours pertinents et souvent humoristiques d’une grosse pointure du milieu, Cyril Guimard. Je vous le recommande fortement.