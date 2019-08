Une génération en or?

Egan Bernal, récent vainqueur du Tour de France: 22 ans (né en janvier 1997).

Remco Evenepoel, vainqueur de la Classica San Sebastian ce week-end: 19 ans (né en janvier 2000).

Mathieu Van der Poel, vainqueur des deux épreuves (XCC et XCO) de la Coupe du Monde de vélo de montagne à Val di Sole ce week-end: 24 ans (né en janvier 1995).

Sans oublier ce Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de l’Avenir en 2018, et du Tour de Californie cette année: 20 ans (né en septembre 1998).

Y’a pas à dire, le cyclisme change et une nouvelle génération de jeunes coureurs commencent à obtenir des résultats précoces sur les plus grandes courses du monde, ce qui montre sans l’ombre d’un doute toute l’étendue de leur talent.

Et il y a de quoi se réjouir pour nous les fans, car le spectacle devrait être passionnant au cours des prochaines années, alors que ces tous jeunes coureurs continuent de se développer.

Rien n’est cependant gagné d’avance, il faudra voir comment ils gèreront le succès, notamment Egan Bernal qui a aujourd’hui un nouveau statut dans le peloton, et les obligations qui viennent avec, notamment au niveau des sollicitations.

Mathieu Van der Poel, un peu plus âgé (24 ans), est probablement le mieux outillé dans ce domaine. Il a déjà plusieurs années de succès derrière lui, notamment sur la scène des cyclo-cross.

Imaginez un peu, dans quelques années, un match Bernal-Evenepoel sur le Tour de France!

Ce dernier m’a fortement impressionné sur la Classica San Sebastian ce week-end, alors qu’il y avait du beau monde au départ, et notamment plusieurs coureurs en vue lors du récent Tour. Payez-vous les images (22e minute du vidéo): Evenepoel démarre à environ 20km de la ligne, question de rejoindre Skujins qui venait de sortir. Une fois revenu, Evenepoel ne se pose pas de questions, prend son relais avec les Movistar 30m derrière en chasse. Ca dure un petit moment, Evenepoel continue son effort et à un moment, le peloton est distancé. Il roule, lâche son compagnon d’échappée dans la dernière difficulté du jour pour terminer solo. Ouf!

À remarquer sur le vélo d’Evenepoel, la position des cocottes de freins, tournées vers l’intérieur, une tendance nouvelle au cours des derniers mois, reprise par plusieurs, car la prise de main serait plus confortable ainsi. De quoi donner des idées aux compagnies Shimano, Campagnolo ou Sram pour nous proposer de nouvelles cocottes retravaillées?

En vélo de montagne, Van der Poel a dominé ce week-end le champion absolu, Nino Schurter, témoignant de sa condition et de sa force actuelles. Ouf là encore… et Schurter peut se faire du souci pour le général de la saison, Van der Poel étant 2e désormais, plus très loin derrière.

La fin de saison va être très intéressante, et les prochaines années aussi. Une nouvelle génération émerge, très talentueuse, peut-être la plus talentueuse depuis des décennies. Il faudra voir comment ils gèreront le succès à l’ère des médias sociaux et de la presse tout azimut, capable d’encenser mais aussi de démolir des champions très rapidement. D’ailleurs, ne dit-on pas déjà d’Evenepoel que c’est le nouveau Merckx?!