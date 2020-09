Une étape comme on les aime!!

Quelle belle étape vers Lyon hier! On a tous été sur le bout de notre chaise dans les derniers 10kms!

Et une leçon « tactique en cyclisme ».

Une étape d’abord animée par la course au maillot vert. Les Bora-Hansgrohe l’ont joué comme prévu, tentant d’éliminer les sprinters adversaires de Sagan dans le col de Béal. Certains ont sauté là, certains ont sauté un peu après, dont Bennett.

Du coup, les autres coureurs présents dans le groupe Sagan en tête avaient compris: les Bora ne laisseraient personne s’échapper car ils voulaient bien sûr que ca arrive au sprint à Lyon.

Sauf qu’avec les deux petites bosses du final, c’est clair que ca allait gicler. Et ca n’a pas loupé, c’était magnifique!

Tiesj Benoot a mis le feu aux poudres avec 11 kms à faire, c’était bien joué pour la SunWeb qui présente décidément une bien belle équipe, et la plus jeune du Tour de surcroit. Avec Bardet qui rapplique l’an prochain, vous allez voir: on reparlera de la SunWeb au cours des prochaines années!

Puis ce fut Valentin Madouas, puis Julian Alaphilippe qui avait promis de « remettre ca », avec Kamna auteur d’un bel effort.

Puis Hirschi, encore pour SunWeb.

Peter Sagan lui-même a dû se dévoiler et rouler en tête du paquet pour ramener, un effort qui lui coutera cher dans le sprint pour la 2e place de l’étape, qu’il n’a pas pu aller chercher. Certain que ca l’a frustré! Son équipe lui a cruellement manqué dans ce final pour rouler derrière ceux qui attaquaient, et ca nous prouve aussi que le Sagan de ce Tour de France n’est pas aussi saignant que d’habitude.

Dernier acte, à trois kms de la ligne, Andersen qui démarre alors qu’il y avait un petit moment de flottement, plus personne n’étant devant. Cyclisme 101 ici, l’art du contre: tu pars après une série d’attaques, juste quand le paquet vient de rentrer. Toujours efficace! Andersen a tout de suite créé le trou, et n’a plus été revu. Très bien joué!!!

Et évidemment, il fallait avoir les jambes.

Aujourd’hui, du costaud

Le général devrait changer aujourd’hui avec l’arrivée au sommet du Grand Colombier, une ascension quand même difficile et longue de 17km.

Les 75 derniers kms de l’étape seront musclés, avec deux ascensions avant le final.

Le sprint intermédiaire est au km58, à prévoir une belle lutte entre Sagan et Bennett pour les points à cet endroit. Les Bora pourraient continuer à rouler fort après ce sprint car il est possible qu’ils tentent de mettre Bennett hors délais sur une des prochaines étapes de montagne. Mais c’est mardi et jeudi prochain que l’Irlandais aura le plus à craindre de ce côté, pas demain.

La lutte pour les pois devrait s’intensifier aussi aujourd’hui. On verra comment se comporte Hirschi pour savoir si ce maillot l’intéresse.

Ne manquez pas ca, et les paysages près du Lac du Bourget seront magnifiques.