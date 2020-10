Un Giro (très) compliqué

Vous pensez que le récent Tour de France était difficile?

Vous n’avez rien vu!

Le profil du 103e Giro d’Italia, qui s’élance aujourd’hui de Sicile, fait peur. Voyez un peu:

Plus de 65 kms contre-la-montre, en trois chronos distincts. Le dernier, le dernier jour. Le premier, le premier jour. Quasiment en descente! (misez Ganna)

Huit étapes de plus de 200 bornes, et une autre de 198 kms. Sur le récent Tour? Une seule.

Six arrivées en altitude, ou presque (parfois une petite descente juste après la dernière ascension).

Un final dantesque, avec trois grandes étapes de montagne dans les cinq derniers jours de course, juste avant le dernier chrono.

Avec la 3e semaine en haute montagne qui se déroulera tard en octobre, la météo pourrait aussi compliquer les affaires très sérieusement. Cette météo, ca sera assurément l’invité surprise sur ces trois semaines.

Bref, ce Giro va être toute une course, à ne pas manquer. Rebondissements garantis!

Les étapes à surveiller:

3e étape et son arrivée au Mont Etna, par le versant nord, inédit sur le Giro.

5e étape, l’occasion de nouveaux écarts sur une étape longue (225kms).

9e étape, casse-pattes, sur 208 bornes.

15e étape, arrivée en altitude du côté de Piancavallo.

17e étape, mythique arrivée à la Madonna di Campiglio. 203 kms quand même.

18e étape, l’étape-reine, 207 kms, le Stelvio avant l’ascension finale vers le Laghi di Cancano, magnifique.

20e étape, l’Agnel, l’Izoard avant l’arrivée à Sestrières, un grand classique.

21e et dernière étape, le chrono de 15 bornes vers Milan. Parce qu’un chrono le dernier jour, ca peut toujours créer de sacrés surprises si les écarts sont faibles!

Les favoris

Rappelons d’entrée que le vainqueur sortant, l’Équatorien Richard Carapaz, n’est pas présent sur ce Giro.

Pour moi, ils sont trois grands favoris. D’abord Geraint Thomas chez Ineos. Frustré de sa non-sélection pour le Tour, il a su rebondir et retrouver une excellente condition, sa récente 4e place sur le chrono des Mondiaux en attestant. Son équipe Ineos n’est toutefois pas très forte surtout pour la haute montagne ou seul Tao Geoghegan Hart semble être en mesure de bien l’épauler.

Ensuite, et surtout!, Jakob Fuglsang chez Astana. Il a fait de ce Giro son principal objectif, et sa 5e place aux Mondiaux ne fait pas de doute non plus sur sa condition. Vlasov, Felline et surtout Miguel Angel Lopez l’accompagnent, sur le papier l’équipe est très forte. Peut-être la plus forte de ce Giro.

Enfin Steven Kruijswijk chez Jumbo-Visma, un coureur capable de grande chose en montagne. Son équipe apparait cependant nettement moins forte que ce qu’on est habitué de la formation néerlandaise, beaucoup de coureurs de premier plan ayant besoin d’un break après un gros début de saison et une présence sur le Tour.

Il faudra aussi faire avec plusieurs outsiders.

D’abord Vicenzo Nibali, en progression, déjà double vainqueur du Giro (2013 et 2016), qui court à domicile et qui aura donc le soutien du public, pour le peu qu’il y en aura sur le bord des routes… Dans son cas toutefois, on sera vite fixé s’il pourra être ou non dans le coup. Peut-être dès l’Etna lors de la 3e étape.

Simon Yates sera aussi à surveiller, mais dans son cas les garanties sont moins présentes, et son équipe apparait plus faible. On sait toutefois que s’il est en grande condition, il sera présent en 3e semaine.

Rafal Majka ensuite, chez Bora. Excellent grimpeur, coureur mature, la dernière semaine lui est favorable.

Louis Meintjes, le parfait joker, tout comme Wilco Kelderman. Ces deux-là inspiraient de grande chose, puis rien, ou si peu. Le Giro de la rédemption pour eux? Meintjes aura en tout cas la pression de bien faire avec son équipe NTT qui a annoncé son retrait en fin de saison!

Des choses incongrues

Je ne comprends pas l’alignement d’Education First sur ce Giro. Ils ont des hommes en forme actuellement, tout plein: Uran, Woods, Bettiol, Higuita, Cort Nielsen… aucun d’entre eux sur le Giro. Si on peut penser qu’Uran et Higuita ont besoin d’un break après le Tour et les Mondiaux, il y avait toutefois moyen d’envoyer une équipe plus solide en Italie… et je reste persuadé que Woods aurait pu y faire des dégats, compte tenu du profil des étapes.

Je ne comprends pas non plus la présence de Peter Sagan sur ce Giro, pour Bora-Hansgrohe. Sagan sort d’un Tour de France difficile, où il n’est pas apparu en grande forme et où il est resté sur l’échec du maillot vert. Avec les Flandriennes qui se pointent, il me semble qu’un repos puis un focus sur les courses d’un jour où il a l’habitude de bien faire aurait été un meilleur programme pour le Slovaque… Que vient-il faire sur ce Giro?!

Un seul Canadien au départ par ailleurs, Alexander Cataford chez Israel Start-Up Nation.

À la télé

En France, la chaine L’Équipe.

Ailleurs en Europe, surtout Eurosport.

Au Canada, le diffuseur officiel est FloBikes.

En stream gratuit sur Internet, le best call est probablement tiz-cycling.

Le buzz

Le maillot de l’équipe Education First, réalisé par Rapha en collaboration avec la compagnie de skateboard Panache. Original.