Tour de France: les enjeux du chrono

Le contre-la-montre aujourd’hui présente de nombreux intérêts compte tenu du classement général actuel du Tour de France.

Relativement court (27 km) avec quelques bosses du côté de Pau, ce chrono est le seul de l’épreuve cette année. Il ne faudra pas se louper, même si les Pyrénées et les Alpes ne sont pas encore passées.

Premier enjeu, Alaphilippe: pourra-t-il rester en jaune? Avec 1min12 de priorité sur Thomas et 1min16 sur Bernal, c’est jouable sur la courte distance. Mieux, l’écart avec les deux coureurs Ineos apportera une première indication de la réelle menace que constitue Alaphilippe pour le général de ce Tour de France. Depuis quelques jours, il est clair que la France s’est mis à rêver, et Alaphilippe a désormais la pression. Prenant visiblement du plaisir à être en jaune, je crois qu’Alaphilippe peut nous surprendre longtemps et il dispose d’Enric Mas comme équipier de luxe en montagne.

Deuxième enjeu, qui de Thomas ou Bernal prendra l’avantage sur l’autre pour le leadership de l’équipe Ineos dans les Pyrénées et les Alpes? Le chrono sera capital pour voir les forces en présence, et surtout la récupération des deux coureurs. Si l’équipe joue la carte officielle de « il n’y a pas de compétition entre Thomas et Bernal », la réalité est tout autre et aujourd’hui, on aura les réponses « à la pédale ». Je suis convaincu qu’ils feront ce chrono à fond.

Troisième enjeu, Thibault Pinot. Ce chrono nous permettra de voir si le Français peut gagner ce Tour. Pour cela, il doit faire jeu égal avec les Ineos, car il ne peut plus se permettre de perdre de temps. La fraicheur physique sera déterminante et Pinot a travaillé le chrono à l’entrainement. C’est le moment où il faut que ça paye!

Quatrième enjeu, Nairo Quintana. Le coureur Movistar a assez bien passé la première moitié du Tour, et affirme avoir de très bonnes sensations. Le Colombien a axé sa saison sur le Tour et il a déjà bien fait sur les épreuves chronométrées, nous saurons aujourd’hui s’il peut rêver de remonter sur le podium à Paris. S’il passe au travers, ce sera une nouvelle déception pour le coureur.

Cinquième enjeu, les autres favoris que sont Steven Kruijswijk, Jacob Fuglsang, Rigoberto Uran ou Romain Bardet. Ils doivent nous sortir un grand chrono pour espérer être à la lutte pour le podium à Paris.

Bref, ce chrono est super-intéressant car il survient après déjà 12 étapes très usantes, et qu’il sera donc révélateur des capacités de récupération de tous et chacun. Avant d’aborder une dernière semaine elle-aussi musclée… pas simple de passer du 55×11 au 39-27 et inversement!

Rohan Dennis

L’abandon surprise et sans raison apparente de Rohan Dennis chez Bahrain-Merida fait couler beaucoup d’encre depuis quelques heures.

C’est assez surprenant en effet de constater que même son équipe ne peut avancer de raison pour cet abandon.

Dennis n’est pas malade, ayant même attaqué en début d’étape. Il n’avait pas chuté, ni n’avait connu de bris mécanique.

Le plus probable et qu’on ne nous dit pas?

Le plus probable, c’est que Dennis n’avait pas reçu l’autorisation de son équipe pour se porter ainsi à l’attaque sur cette étape montagneuse, à la veille d’un chrono dont il était l’un des favoris. Frustré de cette situation et d’une accumulation de faits similaires cette saison, Dennis a probablement pété les plombs et tout laissé tomber. Il est évident qu’il ne sera plus chez Bahrain l’an prochain et qu’il devrait courir assez peu pour le reste de la saison.

Dennis murissait le projet de s’attaquer au record de l’heure, je pense que le timing est désormais très bon!!!

Quintana chez Arkea-Samsic

Ca a de quoi surprendre: Nairo Quintana a signé pour trois ans chez l’équipe continentale pro Arkea-Samsic de Warren Barguil et Andrei Greipel.

Ca a de quoi surprendre, cette équipe n’évoluant pas « dans la ligue majeure » du cyclisme. On sait cependant qu’Arkea vise une licence WorldTour dès l’an prochain, et c’est peut-être dans cette optique qu’elle cherche actuellement à renforcer son effectif.

Quintana saura-t-il cohabiter avec Barguil, les deux ayant des ambitions sur le même terrain?