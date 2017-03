Tour de Catalogne: ça va flinguer!

J’aime beaucoup le Tour de Catalogne, une épreuve un peu moins connue du grand public mais qui, chaque année, nous donne un très beau spectacle. Des étapes difficiles, des coureurs souvent volontaires, bref, on ne s’y ennuie jamais et… on y trouve souvent les coureurs qui seront devant sur les Ardennaises. C’est un peu comme le Tour du Pays Basque, une autre très belle épreuve du début de saison.

Après deux étapes en Catalogne, dont le chrono par équipe hier, c’est Alejandro Valverde qui occupe la tête du général, encore lui…

Derrière cependant, on a du beau monde. Van Garderen est à deux petites secondes, Froome, Thomas et Landa à 46, Contador, Pantano et Mollema à 1min15, Adam Yates à 1min26. D’autres ont déjà pris un éclat, comme Ilnur Zakarin, pointé à presque 3 minutes.

Je peux vous assurer que le terrain des prochains jours va se prêter à des initiatives et que Valverde sera mis au défi lors de ces étapes, à commencer par aujourd’hui vers La Molina.

L‘étape de vendredi est pas mal non plus, sans parler de celle de samedi qui se résumera à une sacré course de côte!

Alberto Contador se lancera à l’attaque j’en suis sûr, tout comme Chris Froome. Ca sera intéressant car les deux disposent de très bons coéquipiers capables de mettre l‘équipe Movistar de Valverde à l‘épreuve avant le feu d’artifice dans le final.

À noter que Mike Woods d’Ottawa est sur l‘épreuve au sein de son équipe Cannondale-Drapac. Le terrain à venir pourrait lui permettre d’exprimer tout son talent de grimpeur.