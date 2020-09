Tour: ce qu’on sait, et ce qu’on ne sait pas

Première journée de repos aujourd’hui sur le Tour de France, le temps de faire un premier bilan de ce qu’on sait désormais, et de ce qu’on ne sait (toujours) pas.

On peut dire qu’on est déjà pratiquement à mi-épreuve, surtout considérant les trois prochaines étapes promises aux sprinters. Ça ne devrait pas trop bouger parmi les 10 premiers du général.

Ce qu’on sait

Deux coureurs au dessus du lot, les deux slovènes: Primoz Roglic et Tadej Pogacar. Le premier n’est pas une surprise; le deuxième un peu plus, surtout à ce niveau; il a même établi le record d’ascension du col de Peyresourde samedi dernier, un record datant de la belle époque… (2003).

Pour Roglic, tous les voyants sont au vert. Grande condition, équipe ultra-forte autour de lui, il n’a à craindre que les chutes, la Covid-19 ou un ravitaillement illégal… Je pense qu’il peut sereinement envisager de passer le reste du Tour en jaune.

Son adversaire le plus coriace à ce jour est son compatriote Pogacar, très agressif en course. Il attaque, il a les jambes pour faire la différence. Il ne faut pas oublier que s’il n’avait pas perdu du temps sur la route de Lavaur, c’est lui qui serait probablement en jaune aujourd’hui.

Pogacar n’a rien à perdre sur ce Tour, et son pire adversaire est probablement lui-même: il a déjà laissé beaucoup d’énergie, et s’il continue d’attaquer ainsi à toutes les occasions, il pourrait se cramer. Il n’a que 21 ans!!!

On sait aussi qu’ils sont 7 à pouvoir encore rêver du podium: outre Roglic et Pogacar, on a Bernal, Martin, Quintana, Bardet et Uran.

Enfin, côté équipes, elles sont 5 à avoir déjà réussi leur Tour: Jumbo-Visma bien sûr (3 victoires d’étape et le jaune!), UAE Team Emirates (2 victoires d’étape), Deceuninck (une étape, un bref instant le vert), Lotto-Soudal (une étape), AG2R-La Mondiale (une étape, les pois et Bardet bien placé) et Astana (une étape).

Ce qu’on ne sait pas

La réelle condition d’Egan Bernal. Pour l’essentiel, il n’a fait que suivre sur ce Tour de France. S’il veut le jaune, il devra attaquer quelque part, sera-t-il capable de faire la différence?

Guillaume Martin: pour le moment, c’est lui qui occupe la 3e marche du podium. Mais pourra-t-il tenir à ce niveau encore 11 étapes? Dans la dernière ascension des deux étapes des Pyrénées, Martin semblait dans les cordes.

Quintana: LA grande inconnue. Qu’a-t-il dans les jambes? Auteur jusqu’ici d’une belle saison, il est peut-être encore sur la réserve et attend patiemment son heure. On le sent bien et je vous avoue franchement ne pas savoir du tout jusqu’où il ira sur ce Tour.

Bardet, le dilemme: le général ou une victoire d’étape?

Enfin Uran, lui aussi nous laisse perplexe. On le sent un peu plus juste que Quintana, mais à 33 ans il a du métier, et une équipe pour lui.

Les autres luttes

C’est assez intéressant car aucun des maillots distinctifs n’est encore acquis.

Pour le vert, Sagan et Bennett sont à la lutte, avec juste derrière un Wout Van Aert qui pourrait encore y croire. Les trois prochaines étapes, normalement pour les sprinters, vont avoir cela de passionnant: c’est peut-être là que se jouera le maillot vert!

Pour le maillot à pois, Cosnefroy est toujours en tête, mais il y a encore tellement de points à prendre… je mise Pogacar (8e avec 14pts) ou Hirschi (3e avec 26 pas) comme candidats sérieux pour ce maillot.

Enfin le maillot blanc de meilleur jeune se jouera entre Pogacar et Bernal, c’est certain. Les deux peuvent gagner le Tour, ce qui est assez exceptionnel: seuls cinq coureurs ont réussi l’exploit de ramener à Paris à la fois le maillot jaune et le maillot blanc, soit Laurent Fignon en 1983, Jan Ullrich en 1997, Alberto Contador en 2007, Andy Schleck en 2010 et Egan Bernal en 2019. Pour Bernal, ce serait un doublé historique!

10e étape demain

C’est vers l’île de Ré, 170 kms tout plat. Le danger, c’est le vent du bord de mer! Mais on annonce des vents relativement calmes, ca ne devrait pas trop bordurer. Demain, c’est la course au maillot vert qui domine.