Team Sky: l’insulte

Celle-là, c’est la meilleure de l’année!

La Sky a annoncé qu’elle suspendait son coureur Gianni Moscon jusqu‘à ce que la commission de discipline de l’UCI se soit prononcé par rapport à l’agression qu’il a commise envers un autre coureur du Tour, et qui lui a valu une exclusion de l‘épreuve.

Et Chris Froome lui????!!!!

La Sky n’a jamais suspendu indéfiniment son coureur de premier plan, le temps que l’UCI et l’AMA se prononcent dans l’affaire du Salbutamol.

Je suis écoeuré.

En plus, la Sky avait d’abord protesté durant le Tour quant à l’exclusion de Moscon, malgré les images qui ne laissaient aucun doute possible.

Encore une fois, du très grand n’importe quoi!

Et on aura une autre preuve du peu de jugement et d’intelligence qui règnent dans le peloton en prenant connaissance des réactions des coureurs pro face aux propositions de Lappartient quant aux choses à modifier dans le cyclisme, ce sport malade: plafond salarial pour les équipes, abolir les oreillettes, tout cela va pourtant dans le bon sens.

Désespérant.