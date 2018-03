Strade Bianche: une grande classique!

Dû à une charge de travail assez exceptionnelle au bureau, je n’ai pas pu mettre à jour La Flamme Rouge aussi régulièrement que je l’aurais souhaité au cours des derniers jours, mais on va se rattraper!

C’est assurément une des plus belles courses de la saison, notamment parce que disputée au coeur de la Toscane, cette belle région montagneuse du centre de l’Italie: la Strade Bianche.

Créée en 2007, la course de samedi est donc la 12e édition seulement, mais déjà cette course s’est hissée au rang des belles classiques de la saison.

Particularité? Les secteurs en terre battue, faites de graviers et poussières blanches, d’où le nom.

Ne manquez pas les images samedi, c’est toujours très beau et très spectaculaire: par temps sec, la poussière est l’ennemi des coureurs. Par temps pluvieux, c’est la boue, une boue blanche qui couvre tout.

Et samedi, on annonce plutôt frais et pluvieux, après une semaine très froide en Europe. Certains tronçons de la course ont été sous la neige une bonne partie de la semaine! Spectacle garanti.

Au menu de Messieurs les Coureurs, 184 kms entre Sienne et… Sienne, pour l’arrivée classique sur la Piazza del Compo. Durant la course, 11 secteurs de routes en graviers à affronter, pour un total de 63km de “routes blanches”.

Deux de ces tronçons comptent plus de 11km, et deux autres 8 et 9 kilomètres. Plusieurs comportent également de belles bosses, dont le tronçon le plus difficile entre le km 130 et 142, le Monte Sante Marie. Aie, ca va faire mal.

Les favoris

Très beau plateau de coureurs cette année sur cette belle course.

Parmi les épouvantails, on note Peter Sagan bien sûr, déjà deux fois 2e sur cette course. Il voudra assurément prendre sa revanche sur cette course, mais on sait bien peu de choses sur sa condition actuelle… si ce n’est qu’elle est toujours bonne!

Sa bête noire, Michal Kwiatlowski, est également un favori de la course, l’ayant déjà gagné deux fois (2014 et 2017). Il est en forme, on l’a vu devant déjà à plusieurs occasions, notamment au Tour de l’Algarve qu’il a remporté la semaine dernière. Pour moi, c’est le favori #1.

Il y a aussi Greg Van Avermaet (2e l’an dernier sur cette course) et Tom Dumoulin (5e l’an dernier sur cette course) qui sont à mettre dans la classe des favoris, car en forme et disposant des moyens physiques et techniques pour s’imposer sur une telle épreuve.

Ajoutons enfin à ces quelques favoris d’autres coureurs qui pourraient bien faire comme Vicenzo Nibali, qui court presque à domicile (il est de Messine mais s’est “construit” comme cycliste sur les routes toscanes), Moreno Moser (vainqueur en 2013), Zdenek Stybar (vainqueur en 2015), Sep Vanmarcke, Philippe Gilbert, Edvald Boasson Hagen, Daniel Oss, Alexey Lutsenko (récent vainqueur du Tour d’Oman) et Gianluca Brambilla.

Il sera aussi intéressant de suivre le triple champion du monde de cyclo-cross, Wout Van Aert, qui sera au départ lui aussi. Si c‘était très boueux et humide, gageons que ce coureur habitué aux sentiers bien gras pourrait bien s’en sortir!

La météo

Pluvieux et frais. Devrait être intéressant pour les spectateurs, moins pour les coureurs.