Sky is the (new) limit

Geraint Thomas a remporté le Tour de France 2018, le 6e anglais à s’imposer au cours des sept dernières éditions, et tous chez Sky.

Y’a pas à dire, la décennie 2010 est celle du cyclisme anglais. Celle des années 2000 du cyclisme américain. Et celle des années 1990, du cyclisme espagnol.

En attendant celle des années 2020, du cyclisme colombien?

J’aime toujours regarder les résultats du dernier chrono, que je trouve révélateurs après trois semaines de course.

Ben ils sont six coureurs Sky parmi les 25 premiers! Kwiatlowski, Castroviejo, Poels et Bernal ont pourtant abattu un travail colossal au cours des deux semaines précédentes, à amener leurs deux leaders dans les cols voire dans la plaine… et ils sont toujours là, parmi les meilleurs de ce chrono. Façon US Postal.

Recette Sky… c’est pas compliqué, on a l’impression qu’il suffit de signer chez Sky pour devenir un super coureur. Putain, j’aimerais bien être chez eux tiens!

Faudra maintenant voir la suite: qui de Froome ou de Thomas mettra les voiles à l’intersaison pour une autre équipe? Je vois mal actuellement ces deux-là cohabiter encore longtemps.

Pour le reste, ce Tour de France ne passera pas à l’histoire, tellement on s’est ennuyé durant la course. Et il y a eu beaucoup de conneries selon moi:

1 – 176 coureurs pour plus de sécurité? Ridicule, et je vous l’avais déjà écrit en début d’année. Ca n’a pas moins chuté sur ce Tour que durant les éditions précédentes. Il faut selon moi garder la formule de 8 coureurs par équipe, voire descendre à 7, et admettre davantage d‘équipes (25?) pour dynamiser la course.

2 – la grille de départ: aucun effet significatif.

3 – les points bonis durant la première semaine: je n’ai pas vu un grand effet non plus.

4 – les oreillettes: il est grand temps de les abolir, car le cyclisme s’en va droit dans le mur. D’ailleurs, ils sont nombreux à avoir remarqué une baisse d’audience télé sur ce Tour, comme des rangs plus clairsemés sur les bords de la route, notamment dans les cols.

5 – des étapes courtes? Ce seront toujours les coureurs qui font la course… et en présence d’une équipe Sky surpuissante, ben des étapes courtes ou longues, ca ne change rien. La recette n’est pas là.

Pour conclure, plusieurs d’entre vous auront remarqué que ce cyclisme-là m‘écoeure. Parce qu’il est simplement non crédible et sans intérêt aucun.