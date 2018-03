Sagan, bien joué!!!

Très belle arrivée hier de Gent-Wevelgem, sprint massif avec plusieurs pointures dont Demare, Viviani, Matthews et Laporte.

Le groupe comportait aussi Naesen, Stybar, Van Aert, Gilbert et Van Avermaet.

Que du beau monde! Autant vous dire que c‘était pas joué d’avance.

Et au final, c’est Peter Sagan qui gagne, car le plus malin de toute évidence.

Quelle est la meilleure façon de gagner face à des spécialistes du sprint dans le dernier kilomètre?

Réponse: les surprendre.

Sagan a fait exactement ca! Il a eu la lucidité de lancer le premier le sprint pour la ligne, et a surpris tout le monde. Il a pris trois longueurs de vélo dès son démarrage, et personne n’a pu le remonter, pas même Viviani et Demare qui finissent 2e et 3e. Bien joué Peter! Y’a des leçons à retenir là-dedans! Payez-vous les images, c’est du cyclisme 101, les fondamentaux.

Les enseignements du week-end

Vendredi sur le GP E3, on a assisté à un doublé Quick-Step, avec la victoire de Terpstra et la 2e place d’un certain Philippe Gilbert. Van Avermaet 3e, Naesen 4, Benoot 5e, Stuyven 6e, VanMarcke 7e, Moscon 8e, Stybar 9e, si vous voyez ce que je veux dire… là encore, que du beau monde!

Je pense qu’il faut retenir de ces deux flandriennes que tous les spécialistes sont plutôt bien en ce moment, et que la victoire sur le prochain Tour des Flandres sera âprement disputée. Ca risque d‘être très, très intéressant comme course!!

Mention plutôt bien à Philippe Gilbert, qui arrive pile poil en condition, et à la tête d’une armada à faire peur: Terpstra, Stybar, Lampaert, Senechal, Viviani, ca peut envoyer du lourd dans les prochaines deux semaines…

L’autre équipe belge, Lotto-Soudal, devra principalement miser sur Benoot et Debusschere pour briller, c’est évident.

Je trouve que Van Avermaet chez BMC est vite isolé dans le final, ca pourrait compliquer ses affaires sur le Ronde et Paris-Roubaix. Jurgen Roelandts est solide, mais à part lui, pas grand monde autour…

J’aime beaucoup l’allure et le comportement de Groupama-FDJ en ce moment, ils sont volontaires, font la course en tête sans complexes, ont diverses cartes à jouer, bref, c’est un régal de les voir en course ces jours-ci. Naesen dans l’autre équipe française (AG2R – La Mondiale) semble vite isolé lui-aussi, il devra probablement se débrouiller dans le final des grandes flandriennes au cours des deux prochaines semaines.

Valverde encore!

Sinon, l’autre moitié du peloton était ces jours derniers sur le difficile Tour de Catalogne, plusieurs préparant là-bas les Ardennaises ainsi que le prochain Giro.

Simon Yates a gagné la dernière étape, mais ce sont surtout les victoires de Pantano et de Valverde à La Molina qui ont retenu l’attention cette semaine. Si vous avez manqué l‘étape de La Molina, payez-vous les images, une grande leçon de cyclisme là-encore de la part d’Alejandro Valverde. Dans le style “je fais ce que je veux, je fais tout péter quand je le décide”, on fait difficilement mieux. Molto forte!

Ce diable de Valverde m’impressionne encore et toujours. À 37 balais, j’ai l’impression que le meilleur dans son cas est encore à venir! C’est fou… et très inspirant.

Mention très bien toutefois à Pierre Latour chez AG2R-La Mondiale pour sa troisième place au classement général, dans un contexte d’un plateau très relevé. Voilà qui pourra convaincre son leader Romain Bardet qu’il dispose en Latour d’un équipier capable de faire la différence en montagne avec lui sur les prochains grands tours…

Thibault Pinot 10e, Warren Barguil 15e, Tejay Van Garderen 17e, tout cela va aussi dans le bon sens.

Par contre la Sky sur ce Tour de Catalogne… sans commentaires! Deux coureurs seulement à l’arrivée, quatre abandons le dernier jour…. pas très pro tout ca…