Rapide Tour de l’actualité

1 – Manquez pas la Strade Bianche demain samedi, spectacle garanti surtout après le froid et la neige reçus plus tôt cette semaine. Depuis le Québec, l’idéal est de suivre la course sur Internet via les propositions de liens suggérées par des sites comme Cyclingfans ou SteepHill. Sur iPad ou iPhone, l’application FilmOn marche habituellement bien, pour un prix dérisoire.

Un petit vidéo “preview” tourné très récemment:

2 – Chris Froome. Le coureur ne serait pas sorti de l’auberge selon cet article publié sur Cyclingnews. J’aime bien Dave Brailsford: “oui oui, on peut inhaler une petite dose du produit, et en pisser 10 fois plus…”. Je trouve ca loufoque.

3 – Les jolies filles qui remettent les prix aux coureurs sur les podiums, ce serait fini, en tout cas sur le Tour de France qui emboiterait ainsi le pas au Tour d’Espagne et au Tour Down Under. This is 2018… Je suis parfaitement d’accord. Même en F1, ils commencent à éliminer cette pratique.

4 – Nouvelles chaussures S-Works 7 de Specialized, du très beau matos. Vous voulez mieux comprendre les différences avec le modèle précédent? C’est ici.

5 – Paris-Nice: ca démarre ce dimanche. Je vous en reparle sous peu. Pour la course, il faudra surtout surveiller le chrono de 18 bornes lors de la 4e étape, et les trois dernières étapes du côté de Nice vendredi, samedi et dimanche prochain.