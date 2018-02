Race across France 2018

Nous connaissons tous le “Race Across America“, cette course d’ultra-cyclisme légendaire qui consiste à traverser les États-Unis d’Ouest en Est en le moins de temps possible. Créée en 1982, cette course est longue d’environ 4800 kilomètres (!).

Et bien voici le “Race Across France“!

Une course de 2500 kilomètres à travers la France, incluant 40 000m de dénivelé et notamment l’ascension du Mont Ventoux. Une formule “sprint” (350kms) et “challenge” (1100kms) est également offerte en marge de l‘événement phare. Les dates: du 18 au 26 août prochain. Le départ aura lieu sur la Côte d’Azur et l’arrivée dans le nord de la France.

L’ultra-cyclisme s’est aussi beaucoup développé du côté du Québec depuis quelques années, et nous avons de belles épreuves comme l’Ultra-défi, le Défi des 21 ou encore l’Ultra-taiga.

Évidemment, il faut aimer être un stakhanoviste de la pédale!