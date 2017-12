Quelques nouveautés sur les GranFondo du Québec en 2018

Avec 2018 qui approche, nous sommes probablement nombreux à réfléchir aux objectifs de la saison prochaine, question d’entretenir la motivation.

Plusieurs GranFondo du Québec ont déjà communiqué les détails de leur édition 2018 et on peut y déceler quelques nouveautés intéressantes.

Le GranFondo Mont Tremblant est, pour beaucoup, le premier événement de la nouvelle saison cycliste. En 2018, cette cyclosportive se déroulera le 27 mai et en sera à sa sixième édition, déjà. J’y ai pris beaucoup de plaisir en 2017, notamment parce que cet événement sait à mon avis incarner parfaitement “l’esprit cyclosportif”, loin de celui des courses cyclistes formelles ou “licenciées”.

En 2018, de nombreux pelotons seront encore disponibles, permettant à tous de choisir sa “zone de confort”. On peut déjà s’inscrire ici, en bénéficiant de tarifs réduits.

Quelques jours après, soit les 2 et 3 juin prochain, c’est le Défi Gatineau-Mont Tremblant, organisé par les Rouleurs du Casino dans le but de financer leur participation au Grand Défi Pierre Lavoie. Là encore, un très bel événement axé sur la convivialité, qui représente aussi un vrai défi sportif: 160kms le samedi, la même chose le dimanche. La qualité de la réception au Mont Tremblant est garantie, et les pelotons (contrôlés) jouissent là aussi d’un encadrement policier assurant la sécurité des participants. Les inscriptions sont déjà ouvertes là encore, à tarifs réduits jusqu’au 15 janvier prochain.

Il ne faudra pas oublier la série des “Gran Fondo Éco“, dont quatre se dérouleront l‘été prochain au Québec: Cantons-de-l’Est (3 juin), Mont Sainte-Anne (15 juillet), Centre du Québec (19 août) et De la Jacques Cartier (16 septembre). Là encore, de nombreux parcours disponibles, et des inscriptions déjà possibles, notamment aux 4 événements d’un coup, de quoi meubler votre saison! Je ne vois cependant pas d’information concernant un trophée spécial pour ceux qui auraient complété les 4 GranFondo les plus longs, ca serait intéressant de créer quelque chose de spécial autour de ca.

Le 8 septembre, ce sera le Défi du Parc de la Mauricie, un grand classique qui attire chaque année des milliers de participants. En 2018, seules deux distances (53 et 100kms) seront disponibles, sur un parcours original étant donné les travaux prévus sur le tronçon habituel de la course, dans le Parc de la Mauricie. Cette cyclosportive restera cependant très exigeante par le profil accidenté de l‘épreuve, et par la qualité du plateau qui s’y présente chaque année. On s’inscrit ici dès maintenant.

Enfin, la Classique des Appalaches – peut-être la plus belle et la plus difficile sur le plan sportif? – aura lieu en 2018 le 25 août, et non fin septembre comme les trois dernières éditions. C’est une bonne nouvelle selon moi, tant sur le plan de la météo que du nombre de participants potentiels. La qualité de l’accueil et le “sérieux” de son parcours distingue cet événement depuis sa création.

Bien d’autres cyclosportives seront organisées en 2018 au Québec, et des belles! À mesure que le calendrier se fera plus précis, je pourrai vous tenir informé des dates et autres nouveautés à tenir compte la saison prochaine.

Reste plus qu‘à s’entrainer! Forza!