Quelle est la meilleure course de 2017?

C’est la fin de saison, et avec elle l’occasion de faire le bilan des courses cyclistes de l’année 2017.

Quelle course vous a passionné le plus?

Pour la part, aucun doute: le Giro!

Pour plusieurs raisons.

D’une part, la lutte indécise jusqu’au tout dernier jour et ce chrono de 30 bornes vers Milan, qui a permis à Tom Dumoulin de détrôner Nairo Quintana. Au départ de ce chrono, ils étaient trois (Dumoulin, Nibali et Pinot) à moins d’une minute du maillot rose!

Quelques jours avant, Dumoulin avait surpris tout le monde en s’arrêtant sur le bas-côté de la route pour satisfaire à une envie pressante. Du jamais vu, ou presque! Reparti après environ deux minutes, il avait réussi à rester dans la course, au prix d’un gros effort bien évidemment.

J’ai adoré ce Giro, qui a proposé des étapes variées, parfois courtes et montagneuses (celle vers Oropa ou vers Ortisei), parfois dantesque (celle vers Bormio, 220 bornes dont le Mortirolo, le Stelvio et l’Umbrail Pass), et deux chronos, de 40 et 20 bornes.

Le Tour? Moins intéressant.

La Vuelta? Mieux que le Tour, mais moins bien que le Giro cette année.

Les Classiques? Toujours des courses passionnantes, mais pas de grands crus cette année si vous voulez mon avis!