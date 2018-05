Pinot hospitalisé après l’étape: jusqu’où doivent-ils aller?

Thibault Pinot a été hospitalisé hier après l‘étape, souffrant d’une sévère déshydratation ainsi que de fièvre.

Les images parlaient d’elles-mêmes à la télé: j’avais mal pour lui tant Pinot semblait souffrir sur son vélo, incapable d’avancer. Ça a dû non seulement être très dur physiquement, mais aussi mentalement. Lâcher un podium la veille de l’arrivée, imaginez…

On a beau dire que le dopage gangrène le cyclisme, ces athlètes méritent notre respect car ils vont au bout d’eux mêmes. Parfois trop même: je me demande aujourd’hui si c‘était bien raisonnable d’un point de vue médical que Pinot poursuive ainsi l‘étape. N’aurait-il pas dû abandonner pour préserver sa santé? Car c’est bien de ça ici qu’il s’agit: la santé des coureurs.

Pinot ne repartira toutefois pas ce matin: abandon. Dans les circonstances, très certainement la bonne décision.

On sait qu’il n’est jamais bon de pousser l’organisme alors que la fièvre sévit, notamment la pompe cardiaque… Pinot a-t-il hier hypothéqué le reste de sa saison? Son directeur sportif n’aurait-il pas dû l’arrêter hier, même de force?

La solidarité des Groupama-FDJ, regroupés autour de leur leader en perdition, était certes très belle à voir. Ils ne l’ont jamais abandonné. Mais était-ce encore une fois bien raisonnable de faire plus de 180 bornes de vélo par delà trois cols difficiles avec de la fièvre et une déshydratation qui avait dû commencer bien avant l‘étape?

Il est dans la culture cycliste de ne jamais abandonner, peu importe le problème de santé. Cela fait aussi la beauté de ce sport de légende. On a même vu un Tom Simpson dire “put me back on my bike“ alors qu’il agonisait sur les pentes du Ventoux surchauffées. D’autres ont complété un Tour de France avec une clavicule cassée, comme Tyler Hamilton. D’autres se relèvent de chutes complètement cassés et poursuivent l‘étape, refusant d’abandonner durant des kilomètres devant le camion balai. Au courage. Ce courage est ancré au plus profond de la culture cycliste. For hard men only.

À côté de cela, les joueurs de foot… (soccer)… sans commentaires!

Respect aujourd’hui à M. Thibault Pinot… avec une once d’inquiétude pour sa simple santé. On lui souhaite un prompt et complet rétablissement, notamment en vue du Tour.