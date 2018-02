Petit Tour de l’actualité

Ca fait une sacré mèche que je ne vous ai pas proposé un Tour de l’actualité: c’est parti pour ce qui a retenu mon attention au cours des derniers jours.

1 – Mine. C’est une sacré mine qu’a placé le Français Julian Alaphilippe – j’adore ce coureur – à quelques mètres de l’arrivée de la 4e étape de la course Colombia Oro y Paz. Alaphilippe gagne déjà début février, et s’il nous faisait une très grande saison, notamment sur les Ardennaises et le Tour?

2 – La Colombie qui gagne. On croyait que Nairo Quintana avait fait le plus dur lors de la 5e étape afin de remporter le général de la Colombia Oro y Paz. Et bien non! Il a été coiffé lors de la 6e étape par le tout jeune (21 ans) espoir Colombien Egan Bernal de l‘équipe Sky, qui a surtout fait ses classes dans le VTT avant de se consacrer davantage au cyclisme sur route. 6e du Tour Down Under en janvier, champion national colombien du chrono, ce Bernal est en train d‘éclore au plus haut niveau, s’imposant ce week-end devant les Quintana, Henao et Uran, excusez un peu. Assurément un nom à retenir…

3 – Italie. Victoire italienne sur la première course italienne de la saison, le Trofeo Laigueglia, puisque Moreno Moser s’y impose de belle façon, en solitaire. Après une saison très discrète l’an dernier, le verra-t-on relancé en 2018 dans son équipe Astana? Rappelons que ce coureur avait terminé 2e du GP de Montréal en 2012.

4 – Transju. Je parle de l‘épreuve mythique de ski de fond, la Transju, qui avait lieu ce week-end du côté du Jura en France. Le coureur cycliste Thibault Pinot, pas un manche, y termine 51e, une excellente 51e place dirons certains, “seulement” 51e diront d’autres… Pinot a assurément la caisse, la VO2max et l’endurance pour affronter ce genre d‘épreuve longue (59km). Mais le ski de fond exige aussi de la technique, et de bons bras… pas toujours simple lorsqu’on est surtout cycliste! Bravo également à Hughes et Lionel, mes amis chez les “VeloGessiens”, pour leurs belles places sur l‘épreuve! Un jour, j’y serai moi-aussi!

5 – Picolo Vélo. La société montréalaise Picolo Vélo propose un produit pour le moins original, soit des cadres de vélo en… bois! Taillés dans du frêne, l’avantage de ces cadres est évidemment la filtration exceptionnelle des vibrations de la route, pour un confort unique. Et un look qui est lui aussi unique bien sûr! J’aime, mais peut-être pas pour affronter la Haute Route…

6 – Godasses. La société américaine Specialized vient de lancer un nouveau modèle – le modèle 7 – de ses chaussures mythiques S-Works, que j’estime personnellement comme les meilleures, point barre. Ultra-légère, simple, bien foutues, d’un excellent confort, ces chaussures sont difficiles à battre. On regrettera peut-être le choix de couleurs, pas assez étendu pour ce nouveau modèle. Le prix resterait le même que le modèle 6 des dernières années.

7 – Corps humain. J’ai été intrigué par cet article publié sur le site de Radio-Canada qui rapportait que selon des chercheurs, le corps humain aurait atteint son plein potentiel physique. Autrement dit, les records ne tomberont plus beaucoup. Possible, car l‘être humain a optimisé beaucoup de choses au cours des dernières décennies notamment dans le sport. Mais les recherches, les découvertes – malheureusement aussi en matière de dopage – feront encore évolué les choses, j’en suis sûr!