Paris-Nice: Contador met (encore) le feu!!!

Magnifique Paris-Nice ce week-end, avec deux très belles étapes qui nous ont tenu pendu aux images jusqu‘à la toute fin.

Samedi sur les pentes difficiles du col de la Couillole (un très mauvais souvenir pour moi lors de la dernière étape de la Haute Route 2012, où j‘étais fiévreux), c’est Richie Porte qui a fait la différence et qui s’est imposé au sommet, avec une poignée de secondes sur… Alberto Contador, qui avait parvenu à se détacher d’Henao avec environ 500m à faire. Belle prestation donc des grands favoris de l‘épreuve, et enterrement de Julian Alaphilippe, trop court dans cette Couillole trop longue et trop pentue pour lui.

Samedi soir, on croyait bien l’affaire pliée puisque Henao disposait d’une trentaine de secondes sur ses deux plus proches poursuivants, Dan Martin et Alberto Contador, avec seulement une “courte” étape de 115 bornes prévue hier, et une bonne équipe pour l’assister.

C‘était sans compter sur Alberto une fois de plus!

Formidable Contador, quel attaquant, quel panache, quel énergie! Il m’aura tenu sur le bout de ma chaise pendant les 50 derniers kilomètres hier. Magnifique! Ca, c’est du vélo!

Déjà, attaquer si loin de l’arrivée était osé (50 bornes de l’arrivée) car il aurait pu attendre la dernière ascension sur le col d‘Èze. Contador a pourtant réussi son pari, décrochant Henao après avoir eu le terrain bien préparé par un excellent Pantano (le duo refera des étincelles cette saison, c’est certain).

C‘était parti pour un raid de 50 bornes, et Contador a réussi à isoler derrière Henao, ce qui n’est pas peu dire. Remuant, ce Contador!

Après, dans le final, je n’ai pas trop compris la stratégie des Movistar et des Bahrain.

Marc Soler n’a pas contribué efficacement à l‘échappée, surtout pas dans les tous derniers kilomètres. Il avait pourtant intérêt à rouler, à collaborer, pour jouer la victoire d‘étape. Total, il la laisse échapper…

On aurait également pu croire à une alliance espagnole (l‘étape à De La Cruz ou Soler, le général à Contador), les trois coureurs échappés étant espagnols. On dirait que ça ne s’est pas passé ainsi, Soler attaquant bien avant l’arrivée, désunissant le groupe. Et De La Cruz étant aussi assez avare dans ses relais. Dommage. Il y a des comptes qui ont dû se régler plus tard à l’hôtel!

Je n’ai pas compris non plus pourquoi Colbrelli s’est mis à rouler avec Henao dans les derniers kilomètres de l‘étape. Pensait-il vraiment que le groupe allait rentrer et qu’il avait une chance pour la victoire d‘étape? C’est pour moi la seule explication.

Quoi qu’il en soit, la victoire d’Henao me fait penser au dicton suivant: “à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire”. Pas de victoire d‘étape, pas de coup d‘éclat. Une victoire à l‘économie, sans grand relief.

Pour moi, ce Paris-Nice a été l’histoire de deux hommes, Julian Alaphilippe et Alberto Contador. Deux coureurs volontaires, deux attaquants avec beaucoup de panache.

Vivement la suite avec ces deux là!