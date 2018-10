On peut s’abonner à La Flamme Rouge

En attendant un article demain sur le Tour de Lombardie, dernier grand rendez-vous de la saison 2018, une petite annonce et qui fait suite à de nombreuses demandes reçues de votre part au cours des derniers mois: on peut désormais s’abonner à La Flamme Rouge et recevoir une notification par courriel dès qu’un nouvel article est disponible sur ce site.

C’est à droite, ci-contre.

J’espère que l’ajout sera pratique pour vous, en attendant une refonte plus en profondeur de ce site…