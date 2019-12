Olympisme: la Russie out!

Après une pause « ressourcement » de fin de saison, je reprends le service normal sur La Flamme Rouge en couvrant cette excellente nouvelle, celle de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) d’exclure la Russie des Jeux olympiques pour les quatre prochaines années, de même que de leur interdire l’organisation de toute grande manifestation sportive.

Un mot: enfin! L’AMA a mis ses culottes et pris cette bonne décision malgré les pressions des autorités russes, notamment à l’égard de leur présence dans le financement des grandes compétitions internationales (Gazprom…).

Les athlètes russes voulant compétitionner devront le faire sous drapeau neutre, et devront prouver qu’ils ne sont pas impliqués dans un programme de dopage et que leurs échantillons n’ont pas été falsifiés. La commande est significative, ca ne sera pas simple pour ces athlètes.

Il faudra maintenant voir ce qui changera à court terme: les athlètes russes qui perforent actuellement sur les scènes des Coupes du monde seront-ils touchés? Le fondeur Bolshunov vient de gagner les épreuves de Coupe du monde de ski de fond à Littlehammer en Norvège en fin de semaine… peut-on croire en ses performances?

Qu’en sera-t-il pour les cyclistes professionnels russes? Les organisations sportives comme A.S.O. pourraient-elles adopter des mesures qui iront de pair avec la récente décision de l’AMA?

Chose certaine, le sport russe a désormais perdu toute crédibilité, les faits reprochés étant très récents (falsification des données de contrôles antidopage pour protéger les athlètes) et commis par les plus hautes instances. J’aurais peut-être été plus loin dans les sanctions et en ce sens je suis d’accord avec Travis Tygart, patron de l’agence anti-dopage américaine et tombeur de Lance Armstrong, qui demandait une interdiction totale des athlètes russes aux Jeux olympiques.