Nouveau Tour de l’actualité

Ca s’impose pour couvrir quelques nouvelles récentes: Dauphiné, Mondiaux, Mike Woods, et Alex Stieda.

1 – Dauphiné. Une chose est sûre: la guerre psychologique entre Jumbo-Visma et Ineos bat son plein. C’est la guerre! On l’a vu hier durant la première étape de ce Dauphiné, les Jumbo prenant le contrôle du peloton a l’approche de l’arrivée, et lançant sur orbite Wout Van Aert qui s’est imposé de belle façon. Les Ineos n’ont pu faire mieux qu’une 3e place avec un Bernal qui était pourtant revanchard dans les derniers hectomètres de l’étape.

Incroyable Van Aert! Trois courses, trois victoires, c’est le meilleur coureur du monde en ce moment.

Et pour la petite histoire, je vous rappelle qu’un certain George Bennett chez Jumbo-Visma s’est imposé hier sur le Gran Piemonte en Italie. Je suis de ceux qui croient que les Jumbo seront vraiment très, très forts sur le prochain Tour de France, Ineos peut se faire du souci. Tant mieux pour nous, le spectacle sportif n’en sera que meilleur.

Pour le reste, y’a vraiment que du beau monde dans les 35 premiers de cette première étape. Je vous le dis, on va se régaler dans les quatre prochains jours. Ne manquez pas ca!

Demain, 2e étape, 135 km avec un final intéressant: la côte Maillet à 40 bornes de l’arrivée pour lancer quelques attaques, puis la montée finale sur le col de Porte au dessus de Grenoble. C’est là que le nouveau match Jumbo-Ineos aura lieu.

2 – Mondiaux. L’UCI a annoncé hier que les Mondiaux de cyclisme prévu fin septembre à Martigny en Suisse étaient tout simplement annulés. La Suisse a mis en place des mesures anti-Covid-19 ne permettant pas les regroupements de plus de 1000 personnes, l’UCI n’avait pas d’autres options.

L’UCI cherche désormais un nouvel endroit, mais à 7 semaines de préavis, ça risque d’être compliqué pour un tel événement. Je ne vois qu’un groupe comme A.S.O. qui a les reins assez solides pour rapidement trouver une solution en travaillant avec ses partenaires fidèles. Plouay?

Je pense qu’on aura droit à d’autres rebondissements du genre à mesure que la pandémie reprend de la vigueur par endroit. La fin de saison pourrait être très perturbée.

3 – Mike Woods. Le coureur canadien a annoncé hier avoir signé pour l’équipe la plus… canadienne du peloton, malgré les apparences: Israel Start-Up Nation.

Aucune surprise!

Woods y retrouvera un environnement très familier, notamment avec Sylvan Adams (manager général, qui a vécu longtemps au Québec) et les coureurs canadiens Guillaume Boivin, Alexander Cataford et James Piccoli. Rappelons également que l’équipe a récemment signé un certain Chris Froome en prévision de 2021, et qu’elle compte déjà en ses rangs des coureurs comme Dan Martin, Davide Cimolai, Alex Dowsett, Andrei Greipel, Daniel Navarro et Nils Politt.

Je pense également que Mike Woods aura pu bénéficier d’une rallonge salariale dans l’affaire; à 33 ans, il n’a plus de temps à perdre et doit capitaliser sur ses succès récents. Je pense enfin que Woods y a vu une possible opportunité de reconversion, une fois sa carrière terminée: en travaillant avec Adam et en continuant de travailler avec son entraineur de longue date Paulo Saldanha, il est entouré de « son » monde et pourra probablement poursuivre sa collaboration au delà de sa carrière sportive, un élément qui aurait certainement été moins facile chez Education First.

Israel Start-Up Nation pourrait-elle mettre sous contrat d’autres coureurs canadiens? Il en existe de très bons qui ne rêvent que de passer à l’échelle supérieure. Cyclisme Canada et les fédérations provinciales se trainant lamentablement les pieds dans la revitalisation du cyclisme sur route, il est bien possible que l’actuelle planche de salut passe par la vision d’une équipe: pourquoi ne pas créer une équipe de développement Israel Start-Up, canadienne, question d’alimenter le haut niveau, façon AG2R – La Mondiale où, à une certaine époque, Rabobank?

4 – Alex Stieda. Le premier maillot jaune canadien de l’histoire (Tour 1986) a rejoint l’équipe de Flobikes, qui offre les courses en direct sur Internet aux nord-américains, moyennant un abonnement mensuel ou annuel. Une raison de plus pour considérer un abonnement sur ce site, Stieda étant intéressant et articulé.