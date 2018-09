Mondiaux: la naissance de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel:

Champion du monde sur route junior 2018.

Champion du monde chrono junior 2018.

Champion d’Europe sur route junior 2018.

Champion d’Europe chrono junior 2018.

Champion de Belgique sur route junior 2018.

Champion de Belgique chrono junior 2018.

Coureur cycliste depuis avril 2017.

Des questions ?

Remco Evenepoel (18 ans) a gagné hier la course sur route solo, avec près d’une minute 30sec d’avance sur le deuxième, qu’il a lâché au train sans se retourner, après avoir tiré un relais déjà interminable entre le 40e et le 30e kilomètre.

Et avant dans la course, il s‘était retrouvé… 2 minutes derrière le peloton en raison d’un incident mécanique. Il a bouché le trou pour ainsi dire seul…

Et son temps au chrono lui aurait donné la… 4e place chez les U23, alors que les coureurs junior comme lui sont sur des braquets limités…

Il refuse d‘être comparé à Eddy Merckx. Je ne vois pourtant que ça tant il est au-dessus du lot.

Comme disait Blondin: “Le problème avec Eddy Merckx (maintenant Remco Evenepoel), c’est que dans son cas, tout donner consiste à tout prendre…“.

Sera chez Quick Step en 2019. On n’a pas fini d’entendre parler de lui, c’est moi qui vous le dit! Absolument incroyable comme talent, comme génétique, comme VO2max très certainement, VO2max qui se bonifiera encore un peu… Un extraterrestre. Un vrai. Capable de rouler en tête et de lâcher tout le monde au train, sans se retourner. Jamais vu ça, depuis Merckx justement.

Boilard 3e sur route

Quant on connait le père, on devine la fille… Le talent de la Québécoise Simone Boilard ne fait aucun doute, à voir celui de son père avec qui j’ai le plaisir de courir de temps en temps, encore récemment aux Championnats provinciaux sur route à St-George de Beauce. Pierre est de ces coureurs que j’adore, volontaire, “vocal” durant les courses, toujours tellement gentil aussi… vraiment un coureur que j’aime voir et revoir.

Sa fille Simone a terminé 3e de la course sur route des femmes junior, une performance remarquable à ce niveau, après avoir terminé 5e du chrono il y a quelques jours, à une poignée de secondes du podium. Durant le chrono, des erreurs de trajectoire lui auraient couté cher… Pierre, faut revoir cela!

C’est pas compliqué, Simone Boilard est le plus grand talent en cyclisme sur route féminin depuis Lyne Bessette. Prochaine étape, la transition l’an prochain aux rangs séniors.

Les pros

Dimanche, ne manquez pas la course sur route chez les pros. Un grand spectacle en perspective.

Mon favori: Julian Alaphilippe.

Mais je redoute aussi Michal Kwiatlowski, 4e du chrono il y a quelques jours, une perf qui prouve qu’il est en grande condition.

Les Belges, les Néerlandais, les Colombiens, les Français devraient faire la course en tête.

Attention aux frères Yates également. Alessandro Valverde également, un sacré coureur, bourré d’expérience sur ce genre de course, qui devrait être lui aussi dans le final. Miguel Angel Lopez aussi, pourquoi pas? C’est un coureur en grande condition en ce moment.

Peter Sagan: désolé, je n’y crois pas. Le parcours est trop dur pour lui.

Pour les Canadiens, tous les yeux seront tournés vers Michael Woods, récent vainqueur d’une étape légendaire sur la Vuelta et 2e de Liège-Bastogne-Liège plus tôt cette saison. Woods a toutes ses chances sur ce type de parcours usant, et il devrait encore être dans le coup à l’amorce du circuit final. Tout est possible, il faut y croire!!!