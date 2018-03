Milan SanRemo: Kittel le favori?

On parle beaucoup ces derniers jours de Michal Kwiatlowski et de Peter Sagan comme les grands favoris pour Milan SanRemo qui sera disputée ce samedi.

On annonce d’ailleurs un temps pluvieux et frais pour le week-end du côté de la Ligurie, ce qui durcira assurément la course.

Kwiatlowski est un gros client c’est sûr, il vient de remporter Tirreno-Adriatico et dispose d’une équipe Sky très forte. Il peut émerger du Poggio et résister le retour du peloton sur la Via Roma, surtout s’il est au sein d’un petit groupe.

Sagan a donné moins de garantie sur sa condition, mais il est certainement capable de faire jeu égal avec Kwiatlowski; ces deux là sont d’ailleurs d’intenses rivaux depuis les rangs junior.

Parfois, deux archi-favoris qui se marquent à la culotte favorise d’autres outsiders…

Ces outsiders pouvant brouiller les pistes sont nombreux: Van Avermaet, Alaphilippe (je serais surpris qu’il ne tente pas quelque chose dans le final!), Nibali pourquoi pas, voire Kristoff, Roglic, Boasson Hagen ou encore Dumoulin.

Mais si le grand favori, c‘était plutôt Marcel Kittel?

L’Allemand s’est imposé deux fois sur Tirreno plus tôt cette semaine, et a définitivement pris de la caisse depuis les douze derniers mois. Si ça devait arriver groupé au sein d’un peloton réduit en effectif, je crois que ce coureur a ses chances. Étant à sa première participation, il n’a pas le poids de la course ni la pression, et pourra donc se faire oublier une bonne partie de la course. Quant on est sprinter, c’est un avantage!

Son défi sera évidemment de passer le Poggio, et donc il devrait effectuer une course d’attente jusque là. D’autres équipes de sprinters devraient jouer son jeu pour favoriser une arrivée groupée, notamment Groupama, Lotto, Dimension Data, UAE Emirates ou encore SunWeb. C’est jouable!

À noter que le Québécois Guillaume Boivin, bon sprinter, est annoncé au départ au sein de sa formation Israel Cycling Academy.