Magnifique Lombardie!

Ca se passe samedi matin: installez-vous confortablement avec un café devant Tiz-cycling, FloBikes, GNC Live! ou une autre plate-forme internet afin d’écouter le final du 113e Tour de Lombardie en direct. Vous ne serez pas déçu!

Au menu de Messieurs les coureurs, 243 kms entre Bergame et Côme, via plusieurs belles ascensions dont le Muro di Sormano et le Civiglio dans le final de la course.

Côté météo, ce sera un temps beau et doux, d’excellentes conditions à priori.

Les images à partir de Bellagio (km 160) jusqu’à l’arrivée seront magnifiques, notamment sur la route qui longe le lac de Côme. La « course aux feuilles mortes » présente un parcours parmi les plus beaux de la saison cycliste.

Les favoris

Incontestablement, un nom: Primoz Roglic. C’est l’épouvantail, l’archi-favori tant il était récemment au-dessus du lot. Il se présente avec une armada autour de lui, la Jumbo-Visma pouvant également compter sur Gesink, Kruijswick, Bennett ou encore DePlus. Le parcours lui convient bien, il sera difficile à battre samedi.

Parmi les autres grands favoris, le Canadien Mike Woods bien sûr qui vient de remporter Milan-Turin. Excellent grimpeur, Woods devrait logiquement émerger dans le Mur de Sormano pour faire la différence dans les deux dernières bosses, soit le Civiglio et le San Fermo della Battaglia. C’est le bon plan de match! Woods est également bien entouré avec Higuita, Bettiol ou encore Kangert.

Alejandro Valverde est également un homme en forme actuellement et gageons qu’il est motivé par l’idée d’enfin s’imposer sur ce Monument du cyclisme, qui manque toujours à son palmarès (il a terminé deux fois deuxième). La Movistar débarque avec Quintana, Landa, Betancur, Amador et Soler, ouf! de quoi pouvoir faire du forcing tôt dans la course.

Quatre autres coureurs seront à surveiller de près, soit Vizenco Nibali, déjà deux fois vainqueur de l’épreuve, le grimpeur français David Gaudu, Adam Yates et Jakob Fuglsang chez Astana.

D’autres peuvent être considérés comme des outsiders: Enric Mas chez Deceuninck, Tiesj Benoot, Tim Wellens ou encore Jelle Vanendert chez Lotto qui dispose donc d’une belle équipe, Egan Bernal (il a gagné hier le GP du Piémont) ou Gianni Moscon chez Ineos, Bauke Mollema chez Trek ou encore Diego Ulissi chez UAE.

Ca devrait se jouer parmi ces coureurs.