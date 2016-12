Les percées en matière d’entrainement

La science nous permet d’en apprendre encore davantage sur la réponse du corps humain aux différents types d’entrainement.

On a longtemps cru qu’il fallait s’entrainer longtemps pour se mettre en forme, c’est à dire augmenter son efficacité à bruler des graisses, s’affuter, augmenter sa base aérobie et son endurance. Les vieux coureurs professionnels en savent quelque chose, eux qui étaient des stakhanovistes de l’entrainement en endurance.

Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas le cas: des entrainements très courts, mais effectués à très haute intensité, conduiraient aux mêmes résultats.

On a longtemps cru que ces entrainements très courts à haute intensité ne développaient que la filière anaérobique. Or, des études récentes prouvent qu’en fait, le corps humain engagerait aussi la filière aérobique (avec oxygène) dans ces efforts, et surtout après.

C’est très intéressant car cela démontre que nul n’a besoin de s’entrainer 25h semaine pour atteindre un niveau acceptable de performance. Avec moins de 10h d’entrainement/semaine, mais bien investi, il est tout à fait possible d’atteindre un très bon niveau.

Une situation qu’on observe parfois empiriquement: je suis toujours surpris de voir à quel rapidité je peux reprendre une condition physique acceptable en consentant à des entrainements de seulement 50min, ponctués toutefois d’efforts violents, mais très brefs. J’ai encore utilisé avec succès cette technique en août dernier, après une coupure en juillet.

Une coupure plus longue?

Autre trouvaille, il serait moins dommageable qu’initialement pensé que de couper durant plusieurs mois chez les athlètes de longue date. Le but? Permettre à l’organisme de se régénérer totalement, de reprendre de la fraicheur. Les micro-coupures, à la mode en ce moment, pourraient en ce sens conduire à un effet de sur-entrainement à long terme, abaissant les performances de l’athlète.

Attention, qui dit coupure ne veut pas dire arrêt complet: la musculation, le gainage, devraient demeurer pour entretenir la masse musculaire. On parle ici des efforts aérobiques et anaérobiques violents sur le vélo.

Tout porte à croire que des découvertes restent à faire sur les adaptations du corps humain à l’entrainement et que le “plus c’est court, plus c’est bon” soit de mise aujourd’hui pour progresser dans sa condition physique!