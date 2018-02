Je sais pas vous, mais j’ai été surpris plus tôt cette semaine de lire les propos de Chris Froome affirmant qu’il avait été bien accueilli par les autres coureurs du peloton à sa rentrée sur la Ruta del Sol, nombreux étant ceux qui lui auraient apporté leur soutien.

On apprenait hier par la voix d’autres coureurs que la réalité est probablement bien différente. Selon Tim Wellens, neuf coureurs sur dix dans le peloton répondraient qu’ils préféreraient que Froome ne soit pas là, si on avait à conduire un sondage. “Behind the cameras, they are not so happy about it“.

On sait déjà que plusieurs coureurs de premier plan n’ont pas hésité à dénoncer la présence de Froome sur les courses tant que l’affaire du Salbutamol n’est pas réglée, en premier lieu Romain Bardet et Tony Martin. C’est courageux et responsable de leur part.

Alors, qui croire sur la Ruta del Sol?

Je pense de mon côté que les affirmations de Froome sont à considérer avec prudence. Il a tout à gagner d’avoir l’opinion publique de son côté, car il ajoute ainsi de la pression sur les acteurs impliqués dans son examen. La Sky est passée maitre dans la gestion des communications, ne reculant devant rien pour jouer tant sur les règles que sur les mots. Une affaire de dopage aussi retentissante que celle de Froome se gagne aussi par la voie des médias, et Froome ainsi que son équipe Sky tentent manifestement de les manipuler – et donc nous – pour aider son cas. Il y a assurément du Brailsford derrière tout ca.

Plusieurs autres coureurs jouent certainement l’omerta, de peur de représailles.

Tout ca me pue réellement au nez et j’ai vraiment hâte pour le bien du sport cycliste que l’examen du dossier Froome soit faite, afin d’assainir l’ambiance. En attendant, le sport cycliste a encore l’air d’une farce et le degré de cynisme explose.

Et chose certaine, l‘édifice Sky se lézarde de plus en plus… jusqu‘à sa prochaine implosion? Nous ne sommes qu‘à un scandale près pour que tout ça s’arrête selon moi… et les candidats sont nombreux tant l‘équipe surprend, encore hier avec Kwiatlowski qui s’impose sur la Volta ao Algarve et Wout Poels sur la Ruta del Sol. Un début en fanfare pour la Sky! Mon Dieu, la saison pourrait être longue…