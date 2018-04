Les erreurs de Paris-Roubaix

“Peter Sagan était le plus fort“ lit-on sur la plupart des médias main stream.

Mouais. Il était fort, c’est certain. Le plus fort je ne sais pas, mais certainement très costaud.

Mais une fois qu’on a dit ça?

Je pense qu’une fois de plus, beaucoup d‘équipes ont commis de nombreuses erreurs tactiques durant l‘épreuve, facilitant la victoire de Sagan. Et très souvent, à trop vouloir ne pas perdre, on finit par ne pas gagner!

D’abord les Quick Step, l’armada surpuissante au départ. Ils sont passés à travers de leur Paris-Roubaix selon moi. Le feu d’artifice a duré durant les 150 premiers kilomètres – les plus faciles – puis rideau, tout s’est effondré sauf Terpstra qui a sauvé in extremis les meubles en allant chercher la 3e place.

Pourquoi diable Philippe Gilbert ne s’est-il pas relevé rapidement après son attaque, voyant qu’avec seulement 10-15 secondes d’avance sur le paquet, il n’allait nulle part? Il a grillé à ce moment de précieuses cartouches pour la suite, tentant de provoquer une course de mouvement. Quant tu vois que ça ne fonctionne pas et qu’on te laisse mourrir à un jet de pierre du peloton, tu changes de stratégie!

La meilleure, ce fut bis repetitas quelques minutes après avec Sdenek Stybar. Totalement isolé seul à 15 secondes devant le paquet, il a lui aussi grillé ses cartouches, pour se faire bêtement reprendre quelques kilomètres plus loin. Un effort en pure perte, à un moment de la course qui ne comptait pas.

À ce moment l‘équipe Quick Step pouvait se permettre de seulement répondre aux tentatives, en fonction de ceux qui les tentaient. Ils avaient une carte maitresse pour le final, Terpstra.

Sagan a très bien joué sur son attaque, en fait un contre dès que Van Avermaet a été repris. C’est à ce moment qu’un Quick Step devait couvrir, c‘était Sagan devant tout de même! Je ne m’explique pas la nonchalance de Terpstra à ce moment, même si l’attaque était à plus de 50 bornes de l’arrivée. Tu peux pas laisser partir un client pareil quand tu as d’aussi bonnes jambes! C’est du cyclisme 101.

Sagan a également eu beaucoup de chance de tomber sur un Silvan Dillier en état de grâce devant, qui a pris ses relais. Sagan confiait à l’arrivée avoir été sur le bord des crampes dans les derniers kilomètres, imaginez s’il avait été solo ou avec quelqu’un sur le porte-bagage durant les 50 derniers kms… pas sûr qu’il allait au bout, surtout que l‘écart n’a jamais dépassé les 90 secondes avec le groupe de chasse derrière.

Dillier a cependant commis une grave faute dans les cinq derniers kilomètres selon moi, en relayant Sagan. Avant ça, on peut comprendre qu’il voulait assurer au minimum une 2e place. Mais à 5 kms de l’arrivée, alors que tu te retrouves avec un excellent sprinter et que tu es devant depuis plus de 150 bornes, tu peux te permettre, en cyclisme professionnel, de jouer tes cartes pour la gagne. Sagan aurait compris.

Surtout, c’est Dillier qui amène le sprint sur le vélodrome! À quoi pensait-il? Battre Sagan à la régulière sans même l’effet de surprise?!

Je pense que Dillier aurait dû cesser sa collaboration au panneau des 5, et surtout tenter de surprendre Sagan de derrière une fois sur le vélodrome de Roubaix, peut-être en partant de loin (selon son état de fatigue). C‘était selon moi sa seule chance raisonnable de l’emporter. Qu’avait-il à perdre que de tenter ce coup? Il était de toute façon assuré de la 2e place à ce moment!

Autrement, on a vu une belle course des Education First (Phinney, VanMarcke) qui ont collaboré à la chasse derrière Sagan dans le final. Van Avermaet nous a prouvé ce qu’on soupçonnait depuis un mois: il était un peu juste sur ces Classiques 2018.

Belle course également des Trek-Segafredo qui auront tenté quelque chose dans le final. Par contre Arnaud Demare, les meilleures chances françaises, s’est vite éteint sur ce Paris-Roubaix. Il reviendra plus fort l’an prochain j’en suis sûr.