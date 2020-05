Sept semaines de travail acharné sur mon vélo afin de regagner des watts perdus par une grosse saison de ski de fond qui ne fait pas travailler les jambes de la même manière que sur un vélo.

Et la satisfaction de voir qu’à la lumière de l’entrainement « de reprise » de Peter Sagan, mon entrainement est dans le vrai, entre séances anaérobies, séances muscu, et sorties d’endurance de base où le respect d’une plage cardiaque basse est primordiale.

L’entrainement de Peter Sagan, c’est ici.

Plus je vieillis, plus je priorise la polarisation de l’entrainement. Et m’inspire du graphique de Guy Thibault pour construire mes séances.

Et tant qu’à être sur le thème entrainement, voici la pain cave de notre coureur local ici dans la région d’Ottawa-Gatineau, Matteo Dal-Cin, un coureur sympathique que j’ai plaisir à retrouver pour des entrainements dans le Parc de la Gatineau.