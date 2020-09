Comme prévu, il ne s’est rien passé hier pour le général du Tour.

Kamna a sauvé le Tour des Bora-Hansgrohe, Peter Sagan plafonnant visiblement. J’ai bien peur que le maillot vert soit hors de sa portée désormais.

Pour moi, le Tour se joue aujourd’hui. Si vous avez une seule étape à regarder, c’est celle d’aujourd’hui.

Le col de la Madeleine depuis La Chambre, c’est long, mais assez régulier. Les bien placés au général qui ne sont pas bien seront irrémédiablement lâchés. Les meilleurs devraient passer au sommet ensemble, probablement derrière un groupe d’échappés composés de quelques bons grimpeurs.

Tout se jouera sur les 28 derniers kms de l’étape, d’abord jusque Méribel où les Jumbo-Visma n’auront pas de mal à appliquer la technique du rouleau-compresseur, question d’écrémer.

Après, sur la Loze dans les 6 derniers kms, ça sera différent, la pente étant plus abrupte et irrégulière. L’altitude pèsera aussi, l’arrivée étant à 2304m.

Misez Sepp Kuss sur ces derniers kms pour préparer l’offensive de Roglic. Kuss, il a pas beaucoup travaillé jusqu’ici et je pense que demain, la Jumbo comptera sur lui dans les derniers kms de l’étape.

Ça, c’est si Pogacar ne part pas avant!

La Loze offre en effet des passages à 20%, largement de quoi avantager l’excellent grimpeur qu’il est.

La stratégie est simple. Pour Pogacar, il faut absolument combler une partie des 40 secondes le séparant de Roglic, question d’avoir un coup à jouer samedi prochain dans le chrono de la Planche des Belles Filles. Ce serait le scénario idéal, car Pogacar n’a pas une grosse équipe si jamais il devait se parer de jaune aujourd’hui. Pogacar peut même se permettre d’attendre les derniers mètres de l’étape pour jouer les bonifs, si jamais personne n’est devant à ce moment.

Pour Roglic, je suis sûr qu’il veut se donner davantage de marge par rapport à son remuant compatriote. Il voudra lâcher Pogacar pour lui prendre au moins 20 secondes. Avec une bonne minute d’avance avant le dernier chrono, il serait plus tranquille. Car on ne sait jamais, une crevaison dans le chrono et il fait soudainement beaucoup plus chaud…

La 3e place du podium devrait aussi se jouer aujourd’hui entre Uran, Porte, Lopez, Landa et Yates. Moins de 45 secondes les séparent, ca pèsera pas lourd à deux kilomètres de l’arrivée demain!

Les images de la haute montagne seront aussi superbes (voir ce beau petit vidéo ci-bas). Mon Dieu que je m’en ennuie!