Le Tour du Tour…

1 – Des équipes de huit coureurs pour accroître la sécurité? Mon oeil! Y’a autant de chutes que d’habitude sur ces premières étapes, notamment hier où ils ont été nombreux à payer de leur personne (l’Espagnol Leon Sanchez étant le plus touché, avec des fractures au coude et aux côtes). Encore une fois, on nous prend pour des cons. Des équipes de huit c’est bien, mais pour limiter le pouvoir d’une seule équipe à cadenasser la course. J’aurais aimé voir deux ou trois équipes de plus dans le paquet, pour dynamiser encore davantage la course!

2 – Sagan a gagné hier, c‘était du 10 contre 1. Le dernier faux-plat vers la ligne lui convenait parfaitement et comme d’habitude, ils ont été nombreux à tomber dans le piège de partir trop loin, notamment Demare. Colbrelli a pour sa part très bien joué son sprint, il n’aurait pas fallu que la ligne soit 5m plus loin sinon c’est lui qui gagnait… Attention à Sony sur les prochains sprints, il sera présent.

3 – Chrono par équipe aujourd’hui. Toujours spectaculaire tant la cohésion de groupe est importante. Et le parcours, casse-pattes, ne favorise justement pas du tout cette cohésion de groupe. Les équipes auront beaucoup de mal à bien rester homogènes, et je pense qu’elles seront nombreuses sur la ligne avec le nombre minimal de coureurs pour arrêter le chrono.

4 – AG2R – La Mondiale. Le chrono sera délicat pour Romain Bardet puisque deux de ses hommes sont touchés en ce moment, soit Dillier et Gallopin. Froome pourra-t-il refaire son retard dû à sa chute sur la première étape sur le coureur français aujourd’hui?

5 – Jusqu’ici tranquille, Tom Dumoulin est peut-être celui des favoris qui fera la meilleure opération aujourd’hui…

6 – Eurobike, c’est parti en marge du Tour. Et la société Rotor qui sort un 1×13 vitesses… pour prendre Campagnolo et son 12 vitesses de court! Et oui, un 9 dents à l’arrière, c’est possible.

7 – Toutes les compagnies de vélo se mettent à produire des “aero bike” pour la route: Argon 18, Cannondale SystemSix, BMC TimeMachine, Specialized Venge, Trek Madone, Ridley, Willier (qu’utilisait Sylvain Chavanel hier durant son échappée). La vaste majorité de ces vélos sont équipés de freins à disque, qui semblent gagner du terrain. Faudra peut-être s’y mettre bientôt!

8 – Excellent papier original décalé sur le Tour! À lire!