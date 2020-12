Le Tour de l’actualité: Mathieu, quelle bête!!!

1 – Sur le bout de ma chaise. Pendant une heure. C’est ainsi que j’ai vécu en direct la 2e manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross à Namur dimanche dernier.

Phénoménal! Un match Van Der Poel – Van Aert arbitré par un certain Thomas Pidcock pendant les 8 des 9 tours à faire.

Et au final, Mathieu ce fut. Fini la récréation, il s’est envolé au profit de la grande bosse du parcours, après avoir bataillé pendant 50min avec Pidcock et Van Aert.

Quand même, quelle bête ce Mathieu! Et une chose demeure: le propre des grands champions, c’est de savoir augmenter le niveau au moment où ca compte le plus.

2 – Ridicule. Disponible toute la journée, l’intégrale de la course pouvait être vue sur YouTube dimanche sous le titre UCI CycloCross World Cup – Namur – Mens 2020. Depuis, le vidéo a été retiré, probablement pour protéger les droits télé notamment de FloBikes.

C’est pathétique. Pourquoi ne pas faire exactement l’inverse? S’assurer que la course est réservée aux abonnés(ées) le jour même, et la rendre disponible gratuitement après 24h à tout le monde, notamment via le UCI Channel? On assure ainsi des droits télé, on les redistribue en partie aux équipes pour faire vivre les coureurs(es) et le sport, et on entretient par ailleurs la popularité du cyclisme.

3 – Thomas Pidcock. Un autre sacré talent celui-là! 21 ans seulement, il a tenu tête à Van Der Poel et Van Aert pendant un grand moment dimanche dernier à Namur. Rappelons qu’il a également battu à la régulière Van Der Poel le dimanche précédent à Gavere.

Pidcock a déjà un sacré palmarès en cyclo-cross et… sur route: double champion du monde (juniors et espoirs), il a également remporté l’an dernier le Tour d’Italie espoirs.

Pidcock a signé chez Ineos-Grenadier l’an prochain, il rejoindra l’équipe au terme de la saison de cyclo-cross, soit le 1er mars prochain. Attention à lui dans les prochaines années!

4 – Parlant grand espoir du cyclisme, et ils sont nombreux en ce moment, le jeune Cian Uijtdebroeks, 17 ans, a signé au sein de la formation Bora-Hansgrohe. Il fera d’abord partie de l’équipe développement en 2021, avant de rejoindre l’équipe WorldTour en 2022. Un autre coureur à surveiller de près!

5 – Ineos-Grenadier. L’équipe serait à la lutte pour signer Wout Van Aert après la saison prochaine, son contrat chez Jumbo-Visma venant à échéance fin 2021. Rappelons qu’Ineos a déjà mis la main sur Daniel Martinez, Adam Yates et Richie Porte en vue de la saison prochaine, en plus de déjà compter en ses rangs les Egan Bernal, Richard Carapaz, Tao Geoghegan, Rohan Dennis, Filippo Ganna, Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Geraint Thomas et Gianni Moscon. Ouf!!!

6 – AG2R – La Mondiale – Citroen. Outre un nouveau maillot, je rappelle que l’équipe de la Motte-Servolex roulera en 2021 sur BMC, monté Campagnolo. Beau matos.

7 – Hugo Houle. Une entrevue radio à Radio-Canada avec le coureur québécois, qui revient sur sa saison 2020 et qui se projette en 2021. Soulignons au passage qu’Hugo ne sera plus le seul Canadien au sein de l’équipe Astana-Premier Tech l’an prochain, étant rejoint par l’Ontarien Ben Perry, 26 ans.

8 – Exit Bahrain – McLaren, voici Bahrain – Victorious. La bonneterie n’est plus assurée par Le Col, mais bien Nalini, une compagnie de longue haleine dans le cyclisme.

9 – Cinelli. La compagnie italienne basée à Milan est présente dans le cyclisme depuis plus de 70 ans. Son nouveau vélo aéro « Pressure » me plait beaucoup. Notamment parce que le prix me semble très correct lorsque comparé à celui d’autres cadres aéro de marques beaucoup plus populaires: environ 4000$CAN, pour un poids et un niveau de prestation comparables. Très bien selon moi!

10 – JO de Tokyo en 2021. On sait déjà que Mike Woods en a fait un grand objectif. Il n’est pas seul, Primoz Roglic aussi, et de nombreux autres voudront aussi ravir l’or olympique. Le danger avec tout ca, c’est qu’il n’y aura qu’un vainqueur et que les risques de déception sont grands si certains coureurs ne misent que sur cette course pour avoir une saison réussie.

La course sur route des JO de Tokyo interviendra environ une semaine après l’arrivée du Tour de France en juillet prochain… si tout va bien d’ici là.

