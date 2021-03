Le Tour de l’actualité

C’est n’est pas que la semaine sainte pour les Chrétiens du monde, c’est aussi la semaine sainte pour tous(tes) les passionnés(ées) de vélo puisqu’on est au coeur de la saison des Classiques flandriennes et que dimanche, ben c’est le Ronde!

On se régale! Surtout grâce à Wout et Mathieu, avouons-le.

1 – 75e édition de Dwars Door Vlaanderen (À travers la Flandre), c’est demain mercredi. Au menu 184 kms entre Roeselare et Waregem, par delà quelques monts surtout situés entre les kms 100 et 150. Les 20 derniers kms de la course sont plutôt roulants. On annonce un temps clément et peu de vent.

Wout absent, les regards se tournent vers Mathieu qui revient aux affaires après une petite pause, question de relancer le moteur en prévision de dimanche prochain. Le WolfPack Deceuninck se présente avec le champion du monde Olaf Polak, ca sera intéressant de voir où il en est et s’il peut suivre les attaques de Mathieu. La Deceuninck aura surtout à l’esprit de laver l’affront de Gand-Wevelgem où se fut la déconfiture complète, après un si beau GP E3.

You are only as good as your last performance…

Une panoplie d’autres coureurs seront à surveiller bien sûr, y compris les Ballerini, Lampaerts, Asgreen, Andersen, Trentin, Nizzolo, Benoot, Pidcock, Demare, Bettiol, Viviani, Turgis, Naasen et Van Avermaet.

Deux coureurs canadiens annoncés au départ, Houle et Perry chez Astana.

Ca devrait être très intéressant.

2 – Bouhanni. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le gus fait parler de lui en moins bien. Cette fois-ci, c’est pour un sprint très irrégulier ou il a serré contre les barrières le coureur de la FDJ Jake Stewart.

Je sais pas vous mais moi, j’ai cru revoir Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen. Il s’en est fallu de très peu pour qu’on revive les mêmes scènes d’effroi.

Bouhanni a été disqualifié de la course, une sanction logique. Ceci étant, il me semble que l’UCI doit aller nettement plus loin dans cette affaire, et suspende le coureur pour une période significative. Greonewegen a écopé d’une suspension de neuf mois par l’UCI, rappelons-le. La commission disciplinaire de l’UCI doit se pencher sur son cas dans les prochains jours.

Ce genre de comportement est totalement inacceptable, point final. Il met la vie des coureurs en danger, ca suffit maintenant. Stewart n’a certes pas chuté, on se demande encore comment, mais le geste est, lui, le même que celui de Groenewegen.

3 – Ineos, la domination. Triplé de l’équipe britannique sur le récent Tour de Catalogne, avec A. Yates, R. Porte et G. Thomas.

Il faut dire que l’équipe Ineos s’était présentée avec une équipe de haut vol: outre ces trois là, on avait également Carapaz, Dennis, Rowe et Castroviejo.

J’ai surtout retenu la déconfiture des Movistar qui ont beaucoup dépensé d’énergie sur cette course, sans résultats au final: zéro victoire d’étape, et une 4e place « seulement » pour Valverde au classement général final. Pour une équipe qui jouait « à domicile » et qui se présente comme l’équipe espagnole phare, c’est maigre et certainement pas de quoi réjouir ses dirigeants.

Le Canadien Mike Woods termine 11e de l’épreuve, deux petites secondes devant un certain Sepp Kuss et après avoir terminé 2e de la 4e étape derrière le revenant Estevan Chaves. De quoi donner des assurances à Woods en prévision du prochain Tour du Pays Basque, une épreuve qui révèle souvent qui seront les coureurs devant sur les prochaines classiques ardennaises. Woods bien placé sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège? J’y crois! Il est, en tout cas, dans les temps.

Un autre coureur canadien qui revient, c’est le québécois Antoine Duchesne, après une saison 2020 en demi-teinte pour divers ennuis santé. Duchesne se prépare pour affronter le Giro en mai prochain, et monte doucement en puissance. Je suis très content pour lui.

4 – La suite sur La Flamme Rouge. Après trois mois de silence, le site est relancé même si la vitesse de croisière n’est pas encore atteinte.

Je tenais à vous remercier pour votre sollicitude à mon endroit durant ces mois de silence. Vous avez été une fois de plus nombreux à me demander des nouvelles, et je prendrai la peine de vous répondre tous et chacun au cours des prochains jours.

Je prends plaisir à lire vos commentaires ces jours-ci, et vous remercie pour leur qualité. Il y va de la crédibilité de ce site qui demeure un espace de liberté et d’indépendance totales. Je salue au passage le retour d’Alano39, toujours très pertinent dans ses interventions, ainsi que le commentaire laissé par Antoine Vayer il y a quelques jours, et qui m’a fait bien plaisir. Merci Antoine! J’en avais bien besoin.

Non, tu n’as pas changé. C’est toujours pondéré, documenté, nuancé sauf quand tu es vénère, avec ton style impeccable. Ne lâche pas la barre, tu es une vraie valeur stable, critique, passionnée. Tu te rappelles combien de fois tu as voulu bâcher ? Rires. Tu ne peux pas, c’est tout. Ecris. Antoine vayer, La flamme rouge, 25 mars 2021

Enfin, merci à Jean-Michel qui a laissé un commentaire sur ce site il y a environ trois semaines, alors que le silence se prolongeait. Son commentaire, positif et vrai, m’a rappelé mes responsabilités à l’égard de votre fidélité. Il a été déterminant, un déclic, dans mon retour.

Les derniers mois de silence n’avaient rien à voir avec une remise en question de ce site.

